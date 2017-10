Dus cu zăhărelul de un… găinar

Atunci când v-ați hotărât să cumpărați o locuință, specialiștii vă recomandă să nu fiți comozi și să nu lăsăți toată treaba în grija agentului imobiliar sau a altcuiva. Este indicat să apelați la o agenție imobiliară sau chiar la mai multe, dar, în paralel, ar fi bine să vă faceți și singur „temele”: ce fel de locuințe - case sau apartamente - sunt de vânzare pe piață și la ce prețuri? Întrebați prietenii, citiți rubricile de imobiliare din ziare, anunțurile de licitații ale băncilor și chiar luați la pas cartierul unde v-ar plăcea să locuiți. Sau, de ce nu, intrați în vorbă cu administratorii de bloc sau cu bătrâneii care stau pe bănci sau prin curtea caselor, căci surprize pot apărea de unde nici nu vă așteptați și poate casa care vă place este liberă, dar proprietarul nu a dat încă un anunț. Pierdeți câteva ore în fiecare zi, timp de maximum o lună-două, dar satisfacția unei alegeri potrivite va fi mare. Ciprian Varga, din Constanța, de vreo trei ani de zile, de când și-a propus să cumpere o casă cu curte… individuală, a parcurs toți pașii enumerați mai sus. A pierdut foarte mult timp, dar văzând că, totuși, nu reușește să descopere casa visurilor sale, în cele din urmă a apelat la o agenție imobiliară. „Eu cred că am pornit cu stângul în așa-zisa negociere cu agentul, pentru că i-am spus din start câți bani sunt dispus să dau pe o casă. Dacă aș fi spus o sumă mai mică, probabil aș fi avut de câștigat. Dar, trecând peste asta, omul m-a pus în legătură cu proprietarul care s-a hotărât să vândă și, după ce am semnat un precontract de vânzare-cumpărare, am achitat avansul, în sumă de 200 milioane lei vechi, m-am mutat în imobil și am început renovările, urmând ca în termen de trei luni proprietarul să elibereze și cele două camere în care m-a rugat să-i permit să stea până când se mută la fiică-sa. Când lucram eu mai cu spor, vânzătorul mi-a spus că nu știu ce neînțelegeri are cu ginerele lui și că se gândește dacă mai vinde. Peste câteva zile mi-a spus că o să vândă și să pregătesc banii, apoi mi-a spus că a găsit alt client care-i dă mai mulți bani. La o săptămână a venit din nou, și-a cerut scuze și mi-a spus că-i pare rău de cum s-a purtat, dar să-i mai las un mic răgaz până la semnarea actelor. Abia zilele trecute am aflat că mereu s-a ocupat cu tot felul de găinării, că la fel și-a amețit clienții și când a vrut să vândă o garsonieră. Sunt disperat că mă ține de atâta timp în coadă de pește. Ce e de făcut în cazul ăsta, îl obligă legea să-mi vândă sau nu? Am încercat să aflu de la un notar, dar o fată de la cabinet mi-a spus că orice informație costă. M-am gândit că dumneavoastră mă puteți ajuta, lucru pentru care vă mulțumesc mult de tot”. v v v La semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare, este clar că promitentul-vânzător s-a obligat să vândă casa beneficiarului-cumpărător. Dacă el nu își respectă această obligație și, de exemplu, vinde casa unei alte persoane, beneficiarul cumpărător nu poate cere decât daune-interese – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru. Dacă, însă, bunul respectiv se mai găsește în patrimoniul vânzătorului și nu există alte impedimente legale, puteți cere instanței de judecată, alternativ, următoarele: l acordarea de daune interese l obligația promitentului-vânzător, sub sancțiunea daunelor cominatorii, la încheierea contractului l pronunțarea, în baza art. 1073 și 1077 Cod civil a unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. De obicei, în marea majoritate a precontractelor de vânzare-cumpărare este inclusă o clauză conform căreia, dacă vânzătorul-promitent nu-și respectă obligația asumată de a vinde la termenul stabilit, restituie cumpărătorului-promitent cel puțin avansul dat, dacă nu chiar dublul sau triplul sumei, în funcție de cum s-a convenit la semnarea precontractului. De asemenea, mai mult decât este prevăzut în precontract, partea lezată poate solicita daune prin instanță.