Durerile de genunchi nu trebuie neglijate

Ştire online publicată Vineri, 21 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„În ultimii doi ani am observat că mă cam dor genunchii atunci când merg (când stau, nu simt nicio durere), însă nu am dat mare importanță. Doctorul de familie mi-a spus că trebuie să iau problema în serios, că altfel dau în coxartroză și mi-a dat trimitere la specialist, dar eu nu m-am dus. Aș vrea să știu dacă trebuie musai să mă tratez pentru niște dureri pe care eu le suport, deocamdată. Am 52 de ani și sunt în forță, nu mă simt neputincios. Vă mulțumesc!” - Ludovic D. v v v Medicul primar Emil Bianu, specialist în medicină fizică, recuperare și balneologie, ne-a confirmat că un prim simptom al coxartrozei la circa jumătate din cazurile diagnosticate îl reprezintă chiar durerea la genunchi. Aceasta se declanșează în timpul mișcărilor șoldului și, mai ales al mersului și încetează în perioada de repaus. Coxartroza este cunoscută și sub numele de artroza șoldului și reprezintă localizarea reumatismului degenerativ la articulația șoldului. Apare, în general, după vârsta de 50 de ani și are o frecvență mai crescută la bărbați, decât la femei. Ideal ar fi să țineți seama de recomandările medicului de familie.