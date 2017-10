Durerea de şale sau de mijloc

Medicul de gardă

Durerea de șale sau de mijloc

„De vreo trei luni nu mai scap de durerile de mijloc, de șale… Am înghițit la calmante de nu mai știu, îmi trece un pic și când cred că am scăpat, mă apucă iar dureri, de nu mai pot să stau în picioare. Poate că dacă aș ști din ce cauză apar, și pentru asta am nevoie de ajutorul dumneavoastră, m-aș feri într-un fel, că bani de umblat prin doctori sincer nu prea am, toate economiile mi s-au dus pe impozite. A. Popa, 43 ani”.Denumită, popular, „durerea de mijloc sau de șale”, durerea lombară sâcâie, după cum arată și statisticile, peste 80 la sută din populație, deci este foarte răspândită. Mai mult, dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed ne-a confirmat că acest tip de durere este principalul motiv care-i conduce pe oameni spre un cabinet de reumatologie. Trebuie știut că în funcție de durata de manifestare, durerea lombară este acută (se întinde pe o perioadă de patru săptămâni) și cronică (durează peste trei luni).Se poate întâmpla ca la pacienții cu probleme renale, durerea să se răsfrângă în spate. De asemenea, și suferințele de la nivelul pancreasului duc la dureri lombare. Întrucât cauzele durerii lombare sunt multe, este de datoria medicului specialist să consulte pacientul și să afle dacă durerea lombară are vreo legătură cu coloana vertebrală sau este pur și simplu iradiată de la nivelul organelor interne cu probleme.În general, durerea lombară are drept cauze anomalii anatomice și funcționale de la nivelul coloanei vertebrale și poate să intervină după un efort fizic susținut. Totuși, aceste dureri se atenuează după o perioadă de repaus.De reținut că durerea din cauze de natură inflamatoare durează mai multe luni, se manifestă cu precădere în timpul nopții și mai ales la tineri. În plus, acest tip de durere poate să apară și în contextul unor boli inflamatorii reumatice care afectează coloana, precum spondilita anchilozantă.Dincolo de aceste cauze însă, medicul recomandă ca la apariția durerii lombare, persoana în cauză să se adreseze unui medic specialist, pentru a se stabili cu exactitate despre ce e vorba, dar și ce tratament și conduită de viață se impun.