Durerea de genunchi - un prim simptom al coxartrozei

Ştire online publicată Luni, 28 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Eu mi-am ales medicul de familie de la un cabinet care e aproape de casa mea, dar fără să-l cunosc sau să am vreo recomandare. Până acum nu prea am avut eu cine știe ce nevoie de consultații din partea lui. Zilele trecute i-am făcut o vizită și i-am spus că au început să mă doară genunchii, dar nu tot timpul, mai mult atunci când merg. Mi-a spus că am clar coxartroză. Eu știu că la coxartroză te doare șoldul, nicidecum genunchii. Am o prietenă care are coxartroză și o înnebunește șoldul. Citesc ziarul dumneavoastră cu plăcere și m-am gândit să profit de această rubrică. Sper din inimă că mă puteți lămuri. Mulțumesc frumos” – Tania, 53 ani. v v v Într-adevăr, după cum ne-a explicat dr. Virgil Bucur, medic balneolog, coxartroza este cunoscută și sub numele de artroza șoldului și reprezintă localizarea reumatismului degenerativ la articulația șoldului. Apare, în general, după vârsta de 50 de ani și are o frecvență ușor mai crescută la femei. La fel de adevărat este însă că ea nu ocolește nici articulațiile genunchiului. De fapt, durerea la genunchi este un prim simptom al coxartrozei și se declanșează în timpul mișcărilor șoldului și, mai ales, al mersului și încetează în perioada de repaus. Ar fi bine să profitați de trimiterea primită din partea medicului de familie către un specialist, singurul care, în urma investigațiilor, vă poate recomanda tratamentul antiinflamator corespunzător.