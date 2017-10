După divorţ, problemele cuplului cu copii nu rămân la uşa tribunalului

Ecouri

După divorț, problemele cuplului cu copii nu rămân la ușa tribunalului

Atunci când un cuplu nu-și poate acorda o a doua șansă, nici măcar de dragul copiilor, divorțul pare ultima soluție. Chiar separați fiind, foștii soți nu trebuie să uite că vor rămâne toată viața, pentru copiii lor, mama și tata. În ziarul nostru din 5 aprilie a.c., a apărut articolul „Lovită de soț în fața copilului”, în care o cititoare ni se destăinuia că a făcut tot ce a fost posibil, vreme de opt ani, pentru a-și salva căsnicia. Dar soțul ei n-a fost dispus să coopereze, nici măcar de dragul fetiței pe care o au împreună. Rugați să-și exprime opiniile în legătură cu acest trist episod de viață, cititorii s-au dovedit, și de data aceasta, aproape de pro-blemele semenilor. Puțini divorțează din cauza unor dispute mărunte „Eu am o soră, de meserie psiholog. După ce i-am spus că am neînțelegeri mari cu soțul și că mă gândesc serios la divorț a început polologhia: ba că dragostea vine și pleacă sau suferă transformări, fie în bine, fie în rău, ba că alegerea soțului este o loterie, iar dacă e să ai parte de un eșec, cea mai mare greșeală este să cauți neapărat un vinovat, trecând cu vederea că într-un cuplu cu probleme, ambii partenerii au partea lor de vină, mai mică sau mai mare. Și m-a sfătuit atunci să mă gândesc bine la aceste lucruri înainte de a depune divorțul”. Leona M., 33 ani, din Năvodari, căci ei îi aparțin opiniile de mai sus, ne-a mărturisit că, după ce s-a gândit foarte serios la cele spuse de sora sa, a urmat o perioadă în care și-a analizat cu sânge rece comportamentul. Cu cea mai mare sinceritate de care s-a crezut capabilă și-a acordat o serie de bile negre, și-a învins orgoliul, apoi s-a străduit din răsputeri să le transforme în bile albe, strategie care i-a reușit. „Eu am simțit nevoia să-i povestesc cititoarei dumneavoastră cele trăite de mine, dar tot de la sora mea știu că lucrurile diferă de la familie la familie. Este cumplit să fii azvârlită în stradă, cu un copil, de un soț și tată iresponsabil, iar eu, sincer, nu cred că primăria se va gândi vreodată la un fond de garsoniere pentru mamele cu probleme, deși sunt sigură că ar face multe femei fericite dacă s-ar întâmpla asta”. „Dansul” continuă și după despărțire Mirela Vlăsceanu, 37 ani, din Constanța, știe mai bine decât oricine că, atunci când la mijloc sunt copii, ar trebui să se reflecteze mai mult atunci când se pune problema unui divorț. Ca să nu-și reproșeze că a luat o decizie greșită, a suferit mai bine de șapte ani: „Până când n-am mai putut să duc în spate bătăile și toate jignirile lui. El a fost șmecher și nu mă lovea niciodată de față cu copiii. Nici eu nu m-am plâns nimănui, iar când au văzut că ne mutăm în altă casă, cei mici s-au supărat pe mine și au rămas la tatăl lor. N-au putut să stea cu el mai mult de două săptămâni și au fugit la mine. După care, supărat, fostul soț mi i-a răpit de câteva ori. Ce de probleme!”. A divorțat în urmă cu trei ani, dar nici acum nu s-a împăcat cu ideea că a luat cea mai bună decizie. Vrea să atragă tuturor atenția că, de regulă, copiii care provin din familii destrămate sunt, ba triști, ba furioși fără motiv și suferă enorm. Universul lor este perfect doar dacă în preajma lor se află ambii părinți.