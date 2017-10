Medicul de gardă

Dulciurile de Crăciun, paravan pentru boli?

Pentru a oferi câte un cadou dulce persoanelor dragi, ca să nu mai vorbim de copii, în această perioadă, nu numai hipermarketurile, ci și magazinele de cartier și piețele sunt luate cu asalt. Ademenită de ofertele care mai de care mai tentante, cititoarea noastră, Corina Matei, a cumpărat mai multe cutii de bomboane de ciocolată umplute cu cremă, pentru a le oferi celor dragi, de Crăciun: „Copiii au descoperit o cutie, au mâncat câteva bomboane, dar nu mi-au spus nimic. Seara, la baie, am observat că au pe corp niște bubițe, dar n-am dat importanță. Dimineața, erau intoxicați bine și mi-au spus că au… furat bombonele. Am verificat, nu sunt expirate. Medicul nostru de familie e plecat în concediu și m-am gândit, ca abonată Cuget Liber, că pot fi ajutată cu niște sfaturi, prin această rubrică. Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite”.v v vDin păcate, dulciurile pot fi un paravan ideal pentru boli, ne-a spus dr. Kati Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed. Și nu este vorba doar despre un disconfort de scurtă durată, ci chiar de probleme severe de sănătate, generate de consumul unor dulciuri expirate sau de calitate necorespunzătoare.Cât privește bolile care ne pândesc dacă apucăm să mâncăm dulciuri cu probleme, acestea încep de la toxiinfecții alimentare, și pot ajunge până la diabet zaharat. Totul, din cauza cremelor de umplutură pentru ciocolată sau biscuiți, care nu sunt altceva decât cel mai bun mediu de dezvoltare a microorganismelor. În plus, din cauza manipulării sau a depozitării în condiții precare de igienă, acestea pot cauza contaminare cu salmonella, stafilococ, streptococ.Perioada de incubație. Aceasta este extrem de scurtă, de până la trei ore, cu efecte la fel de rapide și severe (vărsături, greață, diaree, crampe, febră). Așa stând lucrurile, oricâtă aglomerație ar fi sau oricât de convenabile ar fi ca preț, medicul recomandă verificarea termenului de garanție, iar dacă acesta nu se poate citi bine, măsura cea mai sigură este de a renunța la dulciuri.