Dreptul de a depune o plângere la nivel înalt

Ştire online publicată Vineri, 11 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare cetățean al Uniunii Europene sau rezident al unui stat membru are dreptul, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, să adreseze petiții Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene și care îl privește în mod direct. De asemenea, orice societate, organizație sau asociație cu sediul în Uniunea Europeană își poate exercita dreptul de a adresa petiții, acesta fiind garantat prin Tratat. Petiția poate fi redactată sub formă de plângere sau de cerere și poate avea ca obiect chestiuni de interes public sau privat.Plângere individuală sau colectivă. Petiția poate consta într-o cerere individuală, o plângere, o sesizare referitoare la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului European, cu scopul de a lua poziție într-o anumită chestiune. În plus, astfel de petiții îi oferă Parlamentului European posibilitatea de a atrage atenția asupra oricărei încălcări a drepturilor unui cetățean european de către un stat membru, de către autoritățile locale sau orice altă instituție.Cine poate adresa petiții: Un cetățean al Uniunii Europene, indiferent de statul lui, orice rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, orice membru al unei asociații, societăți, organizații (persoană fizică sau juridică) cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene.Ce subiecte pot fi abordate în petiția dumneavoastră. Subiectul petiției trebuie să țină de domeniile de competență sau de interes ale Uniunii Europene, precum: drepturile dumneavoastră, ca cetățean european, așa cum sunt stabilite în tratate, aspecte legate de mediu, protecția consumatorului, libera circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor și piața internă, aspecte legate de ocuparea forței de muncă și politica socială, recunoașterea calificărilor profesionale, alte aspecte legate de punerea în aplicare a dreptului comunitar.Important! Simplele solicitări de informații și comentariile generale pe marginea politicii UE nu sunt de competența Comisiei pentru petiții. Cât privește limba în care trebuie redactată petiția, condiția este să fie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.