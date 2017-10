Documente necesare pentru intabulare

„Imediat după Revoluție, pe nebunia aia, când parcă nu mai existau legi, am avut un grajd de 180 mp și l-am transformat în ditamai casa, dar n-am făcut niciun act de schimbare destinație. Acum aș vrea să caut un cadastrist să intabulez casa, pentru că nu pot să vând și mă interesează de ce acte am nevoie. Vă mulțumesc, T. Calu”.Potrivit reglementărilor în vigoare, veți avea nevoie de o autorizație de schimbare de destinație din anexă în locuință, dar și de un proces-verbal de recepție finală, pentru trecerea pe rol. După cum ne-a explicat notarul Elena Ionescu, pentru intabulare, vă trebuie documentație cadastrală în completare, dar numai dacă pentru restul imobilului existau cadastru și intabulare. Iar pentru realizarea documentației de cadastru aveți nevoie de actul de proprietate al imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, sentința civilă, partaj, act de donație etc., în funcție de situație), câte două copii, din care una legalizată de notar, de certificatul fiscal eliberat de Direcția Fiscală a primăriei pe raza căreia se află imobilul, de actele de identitate ale proprietarului. Oricum, va trebui să luați legătura cu un cadastrist, care vă va furniza toate informațiile de care aveți nevoie.