„Doctorul mi-a greşit certificatul medical şi nu vrea să-mi dea altul!“

Din ciclul „Relații cu pacienții“

„Doctorul mi-a greșit certificatul medical și nu vrea să-mi dea altul!“

Dacă în interiorul carnetului de certificate de concediu medical există formulare greșit tipărite, incomplete sau completate greșit de către medic, legea permite ca ele să fie anulate și apoi să se elibereze un certificat corect. Chiar dacă nu toți pacienții au informații în legătură cu acest subiect, cu siguranță că medicii cunosc foarte bine procedura prevăzută de lege în astfel de situații. Din păcate, unii preferă să intre într-un dialog... nepotrivit cu pacienții, în loc să rezolve imediat problema. „Îmi este rușine că am ajuns la dumneavoastră, dar am nevoie de ajutor. O să vă spun scurt ce am pățit: am probleme cu inima, mi-a crescut tensiunea la 20, cu vertijuri, amețeli, dureri de cap și m-am dus la medicul de familie, care m-a consultat și mi-a dat concediu medical pe trei zile, după aia pe șapte zile. Pentru că nici după zilele de odihnă nu s-a rezolvat, am fost trimisă la cardiolog, care a fost corect cu mine, mi-a făcut eco și electrocardiogramă și a vrut să-mi dea concediu medical. Când a început să scrie certificatul de concediu mi-a cerut certificatul dat de doctorul de familie, însă nu-l luasem cu mine. Mi-a pus niște întrebări, am răspuns, iar în timp ce doctorul completa certificatul eu îmi căutam ceva în poșetă și am găsit certificatul vechi. I l-am arătat, iar doctorița a sărit ca arsă, pentru că încurcasem niște date și certificatul scris nu mai era valabil. A început să urle la mine, ba că aș fi la limită cu vechimea, ba că sunt distrată, ba că sunt neserioasă, ba că am făcut-o ca să-mi bat joc de dânsa. N-o să-i uit niciodată vorbele: «Tu știi cum ne controlează pe noi Casa? Crezi că numai eu am obligații, iar tu poți să bați câmpii? Eu vreau să am hârțoagele perfecte, înțelegi? Nu mai vezi alt certificat de la mine!» - ne-a povestit Violeta T. L. (47 ani). Femeia ne-a mai spus că din cauza bolii și a lipsei banilor a devenit foarte sensibilă. A recunoscut că accesele de furie ale medicului au surprins-o atât de tare, încât, pe moment, a considerat că trebuie să-i răspundă în aceeași termeni: „I-am spus și eu vreo două, doctorul s-a enervat și mai tare, iar asistenta a turnat și ea gaz pe foc. Ce era să fac de una singură? Am ieșit din cabinet trântind ușa, bineînțeles fără certificatul medical. După câteva ore mi-a părut rău că n-am tăcut, cum făceam eu mereu”. Disperată că trebuie să prezinte urgent certificatul medical la firma unde lucrează, ne-a contactat cu rugămintea de a-i spune ce trebuie să facă pentru a intra în posesia unui document valid. *** Din cele aflate de la medicul primar Marin Smarandache, astfel de erori nu sunt chiar o raritate: „Mi s-a întâmplat și mie de câteva ori, au fost niște neîn-țelegeri cu pacienții respectivi, nu vreau să intru în detalii, cert este că problema se putea rezolva foarte ușor dacă nu se aprindeau spiritele, după părerea mea nejustificat mai ales din partea medicului, care știa foarte bine ce are de făcut!”. Apoi, specialistul ne-a explicat care sunt normele tehnice ce trebuie respectate la completarea acestor documente: // Certificatele de concedii medicale se completează în trei exemplare, pe hârtie autocopiantă, cu elemente de securizare. // Primele două exemplare ale certificatului de concediu medical se înmânează pacientului sau, după caz, persoanei care îl reprezintă. // Exemplarul trei al certificatului va rămâne arhivat la medicul care îl eliberează, fără a se desprinde din cotorul carnetului de certificate de concediu medical. // În situația în care, în interiorul carnetului de certificate de concediu medical, există formulare greșit tipărite, incomplete sau completate greșit de către medic – cum s-a întâmplat și în cazul relatat mai sus -, se va scrie „Anulat” pe formular și nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe verso-ul ultimei file a carnetului de certificate de concediu medical se va preciza: acest carnet conține ... file (în cifre și în litere) de la numărul ... la numărul ... și .... file anulate. „Nu cred că e cazul să căutăm țapi ispășitori, însă din punctul meu de vedere situația este regretabilă. Îi sugerez însă cititoarei dumneavoastră ca dacă nu mai dorește să meargă la același medic, se poate duce la orice alt cardiolog dorește, căruia ar fi bine să-i explice situația și, dacă specialistul va considera necesar, categoric îi va da și concediu medical” - a conchis medicul.