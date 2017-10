„Doctoriţa m-a obligat să curăţ voma bebeluşului dus la consult“

VOX POPULI

„Doctorița m-a obligat să curăț voma bebelușului dus la consult“

În stabilirea atitudinii pacientului față de medic și actul medical, o mare importanță o are contextul primului contact cu specialistul, comunicarea fiind definitorie în relația dintre cele două părți. Cabinetul de consultație este locul în care se expun suferințele bolnavilor, spațiu unde atitudinea ostilă sau nepotrivită nu au ce căuta, cu atât mai mult când pacienții sunt bebeluși. Chiar dacă am putea admite că în condiții de stres, este posibil ca atât personalul medical, cât și bolnavul să aibă un comportament nu tocmai adecvat, sunt situații în care circumstanțele atenuante nu pot fi invocate sub nicio formă. Asupra unui asemenea context nefericit a dorit să atragă atenția cititoarea noastră, D. Amarinei (33 ani), care, mai ales de când a devenit mamă, consideră că o comunicare caldă, corectă cu doctorul este o cale mult mai eficientă decât o mie de informații scrise pe o coală de hârtie: „Acum trei zile, în zorii zilei, copilașul meu de un an și patru luni a făcut febră și era foarte agitat. Speriată, l-am urcat în mașină și l-am dus la cel mai apropiat cabinet medical privat. Doctorița a apărut după minute bune, probabil dormea. I-am spus ce nu e în ordine cu copilul și a început să-l consulte. Bebele s-a speriat și a început să plângă și să se agite. Mahmură de somn, doctorița n-a încercat în niciun fel să-l liniștească, deși copilul era tot mai agitat, ea își vedea de treabă. Apoi copilul a vomat, după care doctorița mi-a pus mopul în brațe și m-a obligat să curăț voma bebelușului dus la consult, cu toate că el plângea în continuare. Am spălat fără să comentez, apoi, în timp ce îmbrăcam copilul, am primit rețeta, fără nicio recomandare. Am plecat valvârtej, șocată de o așa tratație într-un cabinet privat! Sunt hotărâtă să reclam cele întâmplate, însă nu știu cui să mă adresez și dacă am această posibilitate? Nu este răzbunare, dar vreau să corectez comportamentul unui medic. Dacă toți tăcem, unde ajungem?” v v v Indiscutabil, stimată doamnă Amarinei, aveți această posibilitate, mai mult, legea vă dă dreptul să sesizați instituțiile abilitate - în acest caz, Colegiul Medicilor și Direcția de Sănătate Publică, pe a căror masă de lucru ajung reclamații din partea pacienților nemulțumiți, printre altele, de respectarea și aplicarea normelor de etică profesională și deontologie medicală, de acordarea îngrijirilor medicale de urgență.