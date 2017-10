SEMNALE

„Doar nu vroiai să te nominalizez la Oscar?“

Inechitățile apărute între categoriile de pensionari care au desfășurat activități în fostele grupe întâi și doi de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie, încă, un măr al discordiei între foștii angajatori și angajații aflați în pragul pensionării. Aceste inechități au fost generate de faptul că formula tehnică de calcul reglementată prin Legea nr.19/2000 nu permite utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, și implicit a cuantumului pensiei, a sporurilor suplimentare acordate la vechimea totală în muncă, de șase luni pentru fiecare an de vechime în grupa întâi de muncă și, respectiv, de trei luni pentru fiecare an de vechime în grupa a doua de muncă, sporuri recunoscute de legislația specifică, în vigoare până la data de 1.04.2001. Or, OUG nr. 100/2008 a fost susținută exact pentru înlăturarea acestor inechități. Potrivit Manuelei Popa, specialist în probleme de legislația muncii, este bine să se știe din start că beneficiari ai acestei ordonanțe sunt doar persoanele care până la data de 1 aprilie 2001, au lucrat cel puțin cinci ani în fostele grupe întâi și doi de muncă și care s-au pensionat atât în baza legislației anterioare, cât și a prevederilor Legii nr. 19/2000. „M-am săturat de uși trântite în nas!” „Tatăl meu îndeplinește condițiile legale ca să iasă la pensie numai dacă i s-ar recunoaște munca în grupa a doua dintre anii 1978 - 1986. Ce am înțeles eu când am vrut să-l ajut este că societatea angajatoare nu l-a nominalizat ca să poată primi grupa de muncă. Ce ar trebui să facă acum? Mi s-a explicat că, după 2008, angajatorii nu mai au voie să nominalizeze noi persoane, iar pentru completarea adeverinței ce se depune la Casa de Pensii, trebuie să aibă această nominalizare. Se poate ca adeverința asta să fie dată în baza unor documente din pontaje? Dar dacă arhiva e pierdută, se poate da adeverința pe baza înscrisurilor din cartea de muncă? În 1986, societatea a fost preluată de altă firmă și nu s-a mai ocupat de nominalizările astea. Nu mai știu ce să fac, m-am săturat să mi se tot spună, la mișto: «Doar nu vroiai să te nominalizez la Oscar?». Că așa e la noi, sunt mulți funcționari plictisiți, care n-au niciun chef să te lămurească. Eu, totuși, trebuie să rezolv problema asta și vă rog din suflet să mă sfătuiți ce să fac. Nu e suficient că totul apare în cartea de muncă? Cred că mă duc degeaba cu dosarul la Casa de Pensii fără adeverința asta! Vă mulțumesc, cu multă stimă, Adrian Vasiliev”. v v v Din păcate, stimate domnule Vasiliev, nu este suficientă înscrierea în carnetul de muncă. Mai mult, Manuela Popa ne-a explicat că tatălui dumneavoastră îi trebuie, alături de celelalte docu-mente necesare pentru dosarul de pensionare, și o adeverință în care să se menționeze actul normativ în baza căruia a beneficiat de grupa a doua de muncă, iar cei de la serviciul Resurse Umane al fostului său loc de muncă ar trebui să știe cum se întocmește o asemenea adeverință. Referitor la nominalizare, angajatorii și, cu atât mai puțin deținătorii de arhive, nu au temei legal pentru a nominaliza noi persoane ori pen-tru a încadra activități desfășurate anterior datei de 01.04.2001 în grupe superioare de muncă, ci doar pentru a atesta un fapt consumat anterior datei de 01.04.2001, prin adeverințe eliberate potrivit Ordinului nr. 590/15.09.2008. Referitor la reticențele dumneavoastră de a prezenta, în condițiile date, dosarul la Casa Județeană de Pensii, Kristina Mutiș ne-a explicat că din punctul de vedere al instituției pe care o reprezintă, persoanele care se află în asemenea situații pot beneficia de pensionare fără probleme dacă prezintă adeverința cu pricina, întocmită conform elementelor prezentate mai sus. Dacă, în continuare, nu vă descurcați, puteți să acționați în judecată societatea care, în loc să facă un efort pentru a vă elibera adeverința de care aveți nevoie, vă ironizează, bagatelizând situația…