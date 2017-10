„Doar Năstase? Dar restul… lotului?“

„Dacă e să fiu sincer, am votat USL, am sperat într-o schim-bare, am sperat în aducerea acelei liniști pe care, chipurile, o tulbura mereu președintele țării. Dar ce ne arată actuala Putere la așa de puțin timp de la instalare? Nu că alimentează non-stop neliniștea acestei țări, ci și că nu face altceva decât să caute cu lumânarea tot felul de subiecte de gâlceavă. Eu, unul, m-am săturat, nu mai su-port, vreau liniște în țara mea, vreau ca politicienii, toți, să respecte legile pe care tot ei le-au dat, ca ultimul muritor… Nu mai vreau derogări de la lege pentru nimeni!”.L-am citat pe ing. M. Covârneanu, care se consideră un cetățean onest al acestei țări, căruia i-a plăcut să-și vadă de treaba lui, să meargă la vot de fiecare dată, să respecte legea etc. etc. Are toată compasiunea pentru Adrian Năstase, ca om, despre care consideră că a clacat psihic. Dar aceeași compasiune o are, tot ca om, și față de „restul lotului”, adică de toate celelalte persoane implicate în acest dosar, multe dintre ele femei, care au ajuns să înfunde pușcăria: „În primul rând, din vina lor, pentru că au pus botul. Că doar dacă șeful îți spune să te arunci în fața trenului, n-o și faci! Dezamăgirea mea, tot ca om, este că despre acele femei condamnate la ani grei, comparativ cu fostul premier, nu vor-bește nimeni. Pe ele nimeni nu le căinează că ar fi bolnave, că le-ar fi frică de pușcărie, că și-au părăsit copiii și familiile, că poate și-au sacrificat o carieră profesională sau afacerile. Și-apoi, nici despre sacrificatul domn Grăj-dan, care este și el urmărit penal, acuzat se știe prea bine pentru ce, n-am auzit pe nimeni să sufle o vorbă!”.Dezamăgit de ceea ce se întâmplă în aceste zile vizavi de cazul fostului premier, cititorul nostru caută răspuns la următoarea întrebare: „Doar Năstase? Dar restul… lotului?” Și-ar dori, de asemenea, mai mult respect pentru justiție, iar în locul eternei sintagme „Dosar politic!”, tare mult ar vrea să audă din gura politicienilor în conflict cu legea doar atât: „Îmi voi dovedi nevinovăția!”