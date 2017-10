„Doar n-o să vă spargeţi, femeie, de la câţiva pumni de bebeluş!“

Psihologul te ajută

„Doar n-o să vă spargeți, femeie, de la câțiva pumni de bebeluș!“

Ştire online publicată Luni, 23 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Disperată că soțul său, care speră ca băiatul lor să ajungă cel mai bun boxer, „îl antrenează” deja pe cel mic „cu pumnii”, ignorând că abia a împlinit doi ani, o mamă s-a hotărât să rupă tăcerea, în speranța că va scăpa de acest coșmar. Potrivit specialiștilor, primele semne de agresivitate la copii apar în jurul vârstei de doi ani. Chiar dacă, la început, părinții se amuză și ignoră palma primită de la copii, cu timpul își vor da seama că astfel de gesturi se repetă și devin o obișnuință, nu doar cu părinții sau bunicii, ci și cu alți copii. „Ne-am dorit mult de tot acest copil, iar Dumnezeu ni l-a dat după mult tratament. Când am devenit părinți, eu aveam 38 de ani, iar soțul 42 - ne-a spus Marieta V. (40 ani). Nu cred că există pe lumea asta copil care să fi primit mai multă dragoste de la părinți. Cred că este și foarte isteț și pe măsură ce crește, își dă seama că poate să facă orice, fără să i se interzică nimic. Așa a început, acum vreo patru luni, din joacă, să ne tragă de nas, de urechi, să ne dea palme peste față, la amândoi. După aia îi pălmuia serios și pe bunici. Nici pe verișori sau copiii cu care se mai joacă pe stradă nu-i iartă de loviturile lui. Au început toți să-l evite, socrii nu mai dau pe la noi, iar vecinii îl ocolesc. Este mic, e adevărat, nu are forță, dar partea rea e că a început să ne lovească și cu picioarele, cu orice are în mână. În loc să se îngrijoreze, soțul meu e cel mai fericit tătic din lume. - asta e placa lui, și o spune așa de amuzat, chiar fericit, că mă disperă!” Simțind că odorul lui are stofă de boxer și hotărât să nu piardă timpul, femeia ne-a povestit că soțul său, în loc să-l descurajeze pe cel mic să folosească forța, a început să-l antreneze, pe bune, dându-i lecții de box. A improvizat o sală de antrenamente în biroul său de lucru și are convingerea că „soarta lui Andrei, așa îl cheamă pe băiețelul nostru, este să devină cel mai tare boxer din lume. Ni l-a dat Dumnezeu mai târziu, dar cu un rost clar! Soțul meu era un om serios, nu are probleme cu alcoolul, chiar nu știu ce l-a apucat!” – ne-a mai spus femeia, care speră că sfaturile unui psiholog i-ar putea ajuta soțul să nu mai încurajeze pornirile violente ale micuțului. „Am venit întâi la dumneavoastră, dar dacă nu se potolește, cât e el de soțul meu, o să-l reclam la Protecția Copilului!” Indiferența - cea mai bună armă Psihologul Elena Pandrea, ea însăși mamă, ne-a explicat că un copil poate fi considerat agresiv atunci când țipă, plânge, trântește, lovește. Problema este că sunt părinți care în loc să se întrebe ce ascunde acest comportament, reacționează așa cum cred ei de cuviință. În realitate, bebelușii, copiii foarte mici își descarcă agresivitatea atunci când au anumite nevoi, iar limbajul nu-i ajută să și le exprime. De aceea, specialista este de părere că încercarea disperată a celor mici de a atrage atenția prin violență trebuie tratată de cei din jur, în principal, cu indiferență. Este dificil, într-adevăr, pentru părinți să-și mențină calmul, mai ales dacă sunt puși în situații delicate în prezența musafirilor, a persoanelor străine (când vă aflați la cumpărături, în parc, etc.), însă numai prin păstrarea calmului se poate rezista în astfel de împrejurări. „Greșeala soțului dumneavoastră este că în loc să-i ofere micuțului o alternativă pozitivă, n-a făcut altceva decât să-i încurajeze comportamentul violent, mai mult, să-l stimuleze sub pretextul unei viitoare cariere strălucite în lumea boxului” – a mai precizat psihologul, care, având în vedere că băiețelul este încă mic, apreciază că pentru temperarea ieșirilor lui agresive trebuie să-i distrageți atenția, fără să-i oferiți ceea ce el a fost obișnuit până acum să obțină. Așadar, atunci când copilul dumneavoastră își face… numărul, ar fi bine să fie scos din mediul în care s-a declanșat criza, nicidecum încurajat prin acele așa-zise antrenamente sau pur și simplu lăsat în pace. Atenție, amenințările nu intră în calcul, căci ele complică și mai mult situația! Având în vedere complexitatea subiectului, despre alte metode prin care poate fi... tratată violența la copii vom scrie într-o ediție viitoare a ziarului nostru.