Colțul constănțeanului supărat

„Doar n-au intrat zilele-n sac!“

Teoretic, Marcel Iani și-ar dori din tot sufletul să se poată alătura efortului celorlalți locatari de a izola termic blocul:„La trei camere, am plătit și 700 de lei la căldură pe iarna trecută, sunt conștient că trebuie să reacționăm. Însă eu am făcut datorii peste iarnă ca să fiu la zi cu întreținerea, să nu sufere ceilalți din vina mea. Le-am explicat că acum nu pot, s-o lase mai pe septembrie, încolo, să-mi revin un pic cu banii. Însă președintele a găsit deja firma care să facă lucrarea și toți mi-au sărit în cap să dau și eu avansul. De unde bani?, nu mă întreabă însă nimeni. Mă obligă vreo lege să fac asta acum? Doar n-au intrat zilele-n sac!”v v vEste adevărat că în lipsa speranței că vor fi ajutați prea curând de stat să-și izoleze termic apartamentele, unii proprietari s-au mobilizat și au făcut aceste lucrări din propriile cheltuieli, nu neapărat pentru îmbunătățirea confortului propriu, cât pentru redu-cerea costurilor cu încălzirea. Cât privește situația de față, președinta asociației, Dora Mardare, deși confirmă cele sesizate, respinge ideea că ar obliga pe cineva să se conformeze programului de reabilitare. Program care, deocamdată, se află în stadiu incipient, nici vorbă să se fi contactat deja firma care urmează să facă reabilitarea. Profită însă de context pentru a le transmite tuturor locatarilor că a luat legătura cu mai multe firme autorizate, s-au făcut calcule și devize estimative și până când nu se va ajunge la cel mai mic preț nu va mai deschide acest su-biect, deși toți locatarii îl consideră important și util: „N-am nimic împotrivă, poate să preia inițiativa domnul Iani, să se ocupe dumnealui de planificarea lucrării, s-o facă și la toamnă, și la iarnă, din partea mea!”.