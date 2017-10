„Doar locatarii cu peste 10.000 de lei restanţe pot fi executaţi silit?“

„Doar locatarii cu peste 10.000 de lei restanțe pot fi executați silit?“

Conform noului Cod de Procedură Civilă, care a început să-și producă efectele din 15 februarie 2013, obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. Dacă însă datornicul refuză să se achite benevol de obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, procedură care începe odată cu se-sizarea organului de executare. Faptul că aceste reglementări, rela-tiv noi, sunt insuficient cunoscute, atrage în continuare o serie de nelă-muriri și conflicte între locatarii din imobilele unde restanțele acumulate la întreținere ating cifre astronomice.Datorii neplătite cu aniiIon Balamaci, președintele Asociației de proprietari nr. 159 din Constanța, ne-a spus că asociația pe care o reprezintă a acumulat, în ultimii trei ani, nici mai mult, nici mai puțin decât 247 milioane lei vechi sume neplătite la întreținere: „Pur și simplu nu mai știu ce să fac cu acești oameni! Paradoxul este că un singur proprietar ar avea probleme financiare mai severe, ceilalți, nici eu nu știu de ce nu plătesc! Sumele datorate în contul întreținerii pornesc de la 1800 lei, continuă cu 3200, cea mai mare datorie fiind de peste 10.000 lei. E normal ca bunii platnici să fie supărați! Am obosit să-i tot dau în judecată pe restanțieri. Problema e că deși am câștigat procesele și pot să-i execut silit, procedura asta e blocată de o reglementare nouă, precum că numai peste 10.000 de lei datorie pot să-i dau pe mâna executorului, să le scoată la licitație apartamentul. În condițiile astea, ne paște debranșarea de la utilități, altă perspectivă nu văd”.„Cum mai poate să fie executat silit un restanțier dacă a avut grijă ca apartamentul cu datorii să aibă mai mulți proprietari? Unii sunt inventivi, nu glumă! Irina Morar”.Executarea imobiliară, un regim aparte„Este adevărat că potrivit noilor reglementări în materie civilă, urmă-rirea imobiliară nu se poate face în situația când creanța nu depășește 10.000 de lei decât dacă se pro-bează, cu documente clare, că respectivii creditori nu dispun de alte bunuri sau venituri“ – ne-a explicat executorul judecătoresc Vasile Gabriel. Asta nu înseamnă, nici pe departe, că restanțierul nu poate fi executat silit. Aici discutăm doar despre schimbările în privința executării imobiliare: „Să ne înțelegem, tot în cadrul procedurii executării silite, imobilele se pot executa numai dacă nu există venituri bănești sau alte bunuri urmăribile”. Tocmai pentru a nu se ajunge să i se ia omului casa, atâta vreme cât există alte portițe, mai suportabile, de stingere a datoriilor a fost introdusă această reglementare. În concluzie, sub aspectul urmăririi imobiliare, valoarea - prag a creanței pentru care poate fi începută urmărirea silită este situată la nivelul sumei de 10.000 lei, cu excepția cazului în care debitorul nu are alte bunuri urmăribile sau acestea nu pot fi valorificate.Imobilul în coproprietateReferitor la imobilele deținute în coproprietate de debitorul lor, acestea nu pot fi urmărite de către creditori înainte de a se cere efectuarea partajului. Creditorii pot urmări însă cota - parte determinată a debitorului lor din dreptul de proprietate asupra imobilului, fără partaj, dacă aceasta este clar stabilită și înscrisă în cartea funciară. Coproprietarii pot, în acest caz, să solicite punerea în vânzare a întregului imobil în condițiile prevăzute de lege.Așadar, indiferent de nivelul datoriilor, restanțierii la întreținere nu sunt scutiți de executarea silită, însă recuperarea restanțelor se poate face și din alte surse, nu neapărat prin scoaterea la licitație a apartamentului cu probleme.