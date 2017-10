Doamnei doctor, cu multă dragoste…

Cabinetul unui medic ar trebui să fie locul unde se vindecă nu doar boli, ci și tristeți și neliniști. Nu de puține ori am auzit expresia: „Doctor bun de pus la rană”, rostită de oameni impresionați de căldura și înțelegerea cu care au fost tratați de medicul respectiv. Din păcate, ca în orice branșă, există și medici care, între timp, din tot felul de motive, și-au cam pierdut din pasiunea pentru nobila lor profesie. Ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani, Mihai Cordoneanu s-a tot întrebat, mai ales de când soția sa are severe probleme de sănătate, de ce ajung unii oameni în halate imaculate să-și piardă până și curiozitatea profesională? Poate că este de modă veche, însă, din punctul lui de vedere, măcar pentru că orice caz de boală poate avea un interes aparte pentru cariera profesională a unui medic, și tot trebuie tratat cu toată atenția. Din păcate, în îndelungile așteptări pe la ușile a tot felul de cabinete medicale, n-a reușit să găsească răspuns la dilemele sale, împăcându-se cu ideea că este prea în vârstă pentru a stârni asemenea sensibilități.Doborât de prea multă atenție!Așa se face că după ce un medic, pe care l-a rugat, telefonic, să-i programeze soția pentru un consult, l-a tratat cu atât de multă omenie, a simțit nevoia să facă public acest lucru. Și nu pentru că ar fi singurul doctor care-și face treaba cu brio, ci pentru că el n-a prea avut norocul să-l întâlnească prea des: „Trebuia să-mi programez soția, operată, care nu vede, nu aude și nu se poate deplasa, la un doctor. Am găsit într-o broșură telefonul unui cabinet și mi-am programat soția. La cabinet, m-a întâmpinat un înger, care, întâi, și-a cerut scuze că va trebui să aștept un pic peste ora programată. N-a durat mult și m-a întrebat dacă poate să vină acasă, pentru a-mi vedea soția? Mi-au dat lacrimile, pentru că nimeni nu m-a ascultat atâta, pentru că nimeni nu a mai fost interesat atâta să facă ceva pentru ea. Atunci i-am spus că o să comand un taxi, însă doamna doctor s-a oferit să vină cu propria mașină. După ce mi-a consultat soția, mi-a spus că o să revină, dar până atunci, ne-a dat medicamentele necesare, pentru care nici măcar n-a vrut să ne ia bani. Poate că dacă ar apărea în ziar numele, aș putea fi acuzat că-i fac reclamă. Așa că voi prefera să cumpăr ziarul și să i-l duc la cabinet, pentru a-i mai spune, încă o dată, că este un doctor bun de pus la rană și îi mulțumim enorm pentru asta”.Fără doar și poate, sunt foarte mulți doctori care fac asemenea gesturi. Rubrica rămâne deschisă, așa că scrieți-ne, căci opinia dumneavoastră ne interesează!