Divorţul părinţilor l-a împins la cerşetorie

Psihologul te ajută

Divorțul părinților l-a împins la cerșetorie

După ce soția i-a intentat divorț, își… montează copilul împotriva propriei mame. Specialiștii susțin că incertitudinea afectivă indusă copiilor de unul dintre părinți poate avea urmări grave. „Nu am luat hotărârea de a divorța în două zile. Probleme cu soțul am avut chiar din al doilea an de căsnicie, dar am crezut că va încerca să se schimbe un pic de dragul copilului, pe care, trebuie să recunosc, îl iubește mult, deși nu s-a sfiit să mă bată în fața lui ori de câte ori venea beat acasă. Eu știu că băiețelul, în vârstă de cinci ani, îl adoră, de aceea nu l-am întărâtat niciodată împotriva lui, deși ar fi meritat. Din contră, mereu îi vorbesc frumos despre el, dar știu că suferea atunci când mă vedea învinețită de la bătăile lui. Soțul meu, în schimb, nu pierde nici o ocazie și-l montează pe băiat împotriva mea, mai ales de când ne-am mutat la maică-mea, îi bagă în cap tot felul de minciuni despre mine. Iar băiețelul, după ce aude toate astea, este de nerecunoscut și foarte trist. Ceea ce m-a scos din minți este că l-am găsit de câteva ori cerșind la colțul străzii alături de un țigănuș din cartier. Mi-a spus că face asta ca să se răzbune pe noi că divorțăm. Educatoarea mi-a povestit că și la grădiniță face urât. I-am spus soțului meu toate astea, dar m-a acuzat că inventez, ca să mă pun la adăpost. Sunt disperată și nu știu cum să mă port cu el ca să fie liniștit ca înainte și, mai ales, să nu mai aibă idei din astea nebunești”. (Ina Ionescu, 34 ani, din Constanța) Despărțirea părinților l-a marcat suficient de mult pe băiețelul de cinci ani, pentru a mai fi nevoie ca tatăl lui să mai pună gaz pe foc - ne-a explicat psihologul Speranța Băcana. Cu atât mai mult cu cât, băiat fiind, micuțul își respectă ambii părinți, dar își adoră încă mama, iar părerea urâtă a tatălui său despre ea îl tulbură și îl debusolează și mai mult. Felul cum reacționează la jignirile adresate mamei nu sunt altceva decât dovada acestei stări a băiatului, care înainte nu manifesta astfel de reacții emoționale. Părinții trebuie să înțeleagă că au obligația să-i lase copilului libertatea să aibă propria imagine despre ei, iar atunci când va crește, va putea să-i judece altfel pentru vina de a divorța. Mai mult, tatăl trebuie să înțeleagă și să accepte că greșește enorm încercând să sară peste unele etape firești ale consolidării relațiilor dintre copil și ambii părinți. Pași spre comunicare Dacă este cazul, o mamă poate încerca să fie ea cea care face primul pas spre dialog cu tatăl copilului, ajutată și de un psiholog, care dispune de metodele potrivite pentru a lămuri lucrurile, atât cu părinții, cât și cu copilul. Procedând astfel, băiețelul va accepta mai ușor că părinții nu mai pot continua să trăiască în aceeași casă. „Mi-aș dori ca atunci când sunt depășiți de situație, părinții să ceară ajutorul unui specialist, pentru că numai de ei depinde cum înțelege copilul noua situație. Din păcate, ei se bat în orgolii și ambiții, fără a lua în calcul că o relație cât de cât normală și civilizată l-ar ajuta pe copil să sufere mai puțin din cauza despărțirii de unul dintre părinți” – conchide specialistul.