Distrugerea Constanţei continuă: DEZASTRUL DE LA CIREŞICA!

Distrugerea Constanței continuă: DEZASTRUL DE LA CIREȘICA!

Speranța constănțenilor că Primăria va stopa măcelărirea spațiilor verzi în favoarea construirii a tot felul de mastodonți chiarsub geamurile lor este tot mai palidă. Iar șantierul recent deschis la intersecția străzilor Cpt. Dobrilă Eugeniu cu Aleea Hortensiei este o nouă dovadă că, în ciuda disperării oamenilor, distrugerea orașului continuă în aceeași notă „de dușmănie“.În ciuda faptului că normele europene, transpuse în legislația românească, impun un minim de 26 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, la noi, suprafața medie este de sub doi metri pătrați, paradoxul fiind că în loc să crească, se împuținează pe zi ce trece. Alăturându-se multor altor constăn-țeni care au simțit pe propria piele efectele acestei politici „dispre-țuitoare”, locatarii blocului G7, din strada Cpt. Dobrilă Eugeniu își strigă, la rându-le, disperarea după ce s-au trezit că zona verde din fața blocului a fost măcelărită și transformată rapid în ditamai șantierul.Primarul, sesizat personalLocatarii ni s-au plâns că în vară s-au trezit cu toți pomii și gardul viu la pământ, apoi cu terenul rapid împrejmuit. Au desemnat repede un grup de inițiativă și au început să bată la porțile autorităților, cerând vehement stoparea lucră-rilor: „Vă dați seama, tot parterul va rămâne fără pic de lumină, în plus această construcție înaltă ne va afecta pe toți, până la etajul șapte. Ne iau aerul, lumina, tot. Am depus sesizări peste tot, la pri-mărie, i-am dat o petiție personal domnului Mazăre. L-a chemat pe vice și i-a spus să cerceteze… Am vrut să ne înscriem la Mazăre în audiență, aici e problema, n-a vrut, ne-a întrebat motivul și ne-a spus că trebuie să facem o sesizare. I-am spus că am depus una și ne-a zis să așteptăm să treacă luna. Am mai lăsat o reclamație la biroul de la City Mall și de aici au trimis și la poliție un exemplar din sesizarea noastră. Am fost la Agenția de Mediu, la Garda de Mediu, Sanepid, la Disciplina în Construcții. Tot ce am cerut este să se verifice dacă ne periclitează stabilitatea blocului, pentru că e distanța foarte mică, să se respecte gradul de însorire - soarele răsare exact din partea unde vor să ridice construcția, avem toate geamurile pe partea aia, iar cei de la parter intră în întuneric cu totul și cu totul. O să ne afecteze pe toți, n-o să mai avem lumină naturală, nici soare, o să trebuiască să stăm cu becurile aprinse. Nu mai există hidrantul din față, ne e frică de incendiu, nici pompierii n-o să poată intra, o să ardem ca șoarecii… Am pus și problema unui cutremur și ne-au zis că blocul nostru e ridicat pe stâncă, dar el este pe loess, argilă, nu altceva. Se dărâmă partea asta, cine-i mai dezgroapă? «A, păi nu, că n-o să fie cutremur!». Ne-au dat niște răspunsuri ca la tâmpiți și noi să înghițim! Plus că unii spun că aici a fost o unitate militară, au și găsit un obiect dubios, a văzut toată lumea” – ni s-au plâns locatarii.„Bătaie de joc, ne amețesc cu PUZ și PAC!“Oamenii se simt cu atât mai disprețuiți cu cât la toate reclamațiile li s-a răspuns că s-a acționat legal. Cât privește petiția privind dezacordul lor față de această construcție, Primăria le-a răspuns că nu are nevoie de acordul lor. Cităm din răspuns: „Urmare sesizării dv. înregistrată la Primăria Constanța sub nr. 94590 din 2012, în ce privește acordul vecinilor, nu se cere la faza PUZ, ci doar la faza PAC, dacă este cazul. Având în vedere faptul că funcțiunile aprobate pentru imobilul în discuție, respectiv locuire colectivă și birouri, sunt similare cu ale imobilului vecin și mai mult, sunt funcțiuni admise pentru zona de reglementare din care face parte imobilul, conform PUG, acordul vecinilor pentru funcțiune nu este necesar în acest caz”. Oamenii spun că probabil este vorba despre „planul primăriei de a sufoca oamenii, de a-i lăsa fără lumină, fără soare, cu nervii la pământ. Nu știm ce să mai facem, poate autoritățile verifică și problema legalității retrocedării acestui teren, care s-a tot vândut și revândut! Chiar așa, îi iei omului lumina lăsată de Dumnezeu și-i spui că e legal, ne amețesc cu PUZ și PAC?”.„Se contrazic singuri!“Potrivit panoului postat la locul șantierului, rezultă că este vorba despre o construcție D plus P plus 2E plus 3E, beneficiar fiind SC Rada Group Investment SRL, autorizația având numărul 138 din 18.02.2011. „Vor să ridice un bloc cu demisol, cu garaje, magazine la parter, altădată au zis birouri, altădată sediu de bănci, oricum ar fi, înseamnă să acopere și o parte din etajul șapte din blocul nostru de 10 etaje. Se contrazic singuri!”.În principiu, oamenii nu con-damnă neapărat inițiativa investi-torului de a construi, ci ușurința cu care sunt autorizate tot felul de imobile în cele mai nepotrivite locuri, doar nu vorbim despre primul caz de această natură din oraș! De aceea, ei se încăpățâ-nează să ceară stoparea lucrărilor fie și după principiul: „Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face! Oare primarului, celor care fac blocul acesta, le-ar conveni să li se trântească un mastodont sub nas? Ei se prevalează de tot felul de legi, după noi, legea de bază în acest caz e cea a bunului plac! Am crezut într-un pic de dreptate în orașul ăsta, am încercat tot ce am putut!”.Am încercat să aflăm și punctul de vedere al beneficiarului lucrării, dar n-a putut fi contactat. Dacă dorește, îi așteptăm părerea pe marginea celor sesizate, însă folosim acest prilej pentru a-i adresa imperioasa rugăminte a locatarilor de a renunța la acest proiect.