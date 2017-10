Direcţia Sanitar-Veterinară controlează calitatea fructelor şi legumelor de pe piaţa din Constanţa

Direcția Sanitar-Veterinară controlează calitatea fructelor și legumelor de pe piața din Constanța

Cultivate în România sau importate, multe dintre roșiile de pe piață ar putea fi tratate cu hormoni de creștere și cu substanțe chimice. Tomatele ar conține reziduuri de pesticide, nitriți și nitrați, substanțe ce pot fi periculoase pentru sănătatea consumatorului. Pentru a constata dacă aceste supoziții se confirmă, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța desfășoară în prezent o acțiune de verificare a calității legumelor și fructelor comercializate în unitățile constănțene de profil. Cine dă… verde roșiilor toxice? Întrucât asemenea zvonuri nu circulă de ieri, de azi, cititorii noștri atrag atenția instituțiilor plătite să vegheze la siguranța lor alimentară că ar cam fi cazul să li se pună pe tavă și adevărul, „că de legume și fructe care nu se strică nici dacă trece trenul peste ele, zău că ni s-a aplecat!” (Grigore Alexandru, 47 ani, din Constanța). l „Pentru ce îi plătim pe cei de la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară, dacă în țară intră atâtea roșii toxice? Dar cei de la OPC au vreo competență referitor la lipsa de calitate a roșiilor care ajung pe masa noastră?” – Mihaela Pricop, 51 ani, din Constanța. l „Noi vrem să trăim sănătos, numai că sunt destui care vor să ne îngroape de vii! De ce sunt depistați atâția copii cu leucemie? Nu cumva din cauză că legumele și fructele sunt toxice? Știu cei care răspund de siguranța alimentară că, după vârsta de șase luni, doctorii recomandă pentru bebeluși cât mai multe legume și fructe? Până acum am suportat că nu prea aveam informații, dar, dacă vor mai continua unii și alții să-și facă interesele pe seama sănătății noastre, un grup de părinți suntem deja hotărâți să dăm statul în judecată!” - Anda Iulia (32 ani), M. Voinea (35 ani), Geta și Viorel Damian, din Constanța. l „Cine are interes ca țăranii români să dispară de pe piață? De ce au dispărut serele românești? Cumva pentru că erau… comu-niste? Cine le dă verde roșiilor de import să ajungă la români? Până când vom fi lada de gunoi a unor mari oameni de afaceri sus-puși? De ce nu suntem avertizați pe etichete că fructul sau leguma respectivă sunt toxice? De ce sunt încurajate și permise prețuri atronomice la fructele și legumele de import și, mai ales, dubioase? Avem atâtea autorități naționale care reglementează prețuri și alte alea, cu funcționari plătiți pe mii de euro, care ce fac pentru noi, putem să știm măcar pe ultima sută de metri, până nu ne otrăvim cu toții? Miniștrii Sănătății și Agriculturii ce fac?” – M. Ieremia, 43 ani, din Constanța. OPC nu este… deranjat cu astfel de sesisări! Cu toate că se plâng de lipsa de gust a roșiilor pe care le cumpără, constănțenii nu fac reclamații la „Protecția consumatorului“. Rodica Mocanu, purtător de cuvânt în cadrul OPC Constanța, ne-a spus că, până în prezent, la nivelul oficiului constănțean nu s-au primit sesizări privind calitatea roșiilor, deși, în anumite limite, în laboratorul instituției se pot face analize specifice. Având în vedere că Direcția Sanitar-Veterinară, prin laboratoarele din dotare, poate să determine cu precizie cantitatea de azotați, nitriți sau nitrați din legume și fructe, reprezentanta OPC a făcut următoarele precizări: „Am înțeles că ei au demarat o campanie pentru controlul calității roșiilor. Cândva făcea și OPC-ul așa ceva, în colaborare cu DSV-ul, dar cu certitudine pot să vă spun că am fost împreună la un control acum trei ani. Am înțeles că la ei s-au formulat cele mai multe sesizări pe această temă”. DSV – în febra controalelor Deși nici la nivelul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județului Constanța nu s-a înregistrat vreo reclamație din partea cetățenilor referitoare la calitatea îndoielnică a roșiilor comercializate în piețele constănțene, Gheorghe Dincă, director adjunct, dar și purtător de cuvânt al instituției a confirmat că, de trei zile, DSV a demarat o acțiune de verificare a calității legumelor și fructelor. Startul acestei campanii a fost dat de către Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) ca urmare a numeroaselor SOS-uri privind calitatea îndoielnică a legumelor și fructelor, în mod special de import, care ajung pe mesele românilor. Astfel, de la sfârșitul săptămânii trecute, specialiștii din cadrul DSVSA Constanța verifică prezența reziduurilor de pesticide, a nitriților și a nitraților din legumele și fructele comercializate în prezent în rețeaua constănțeană. „Lucrăm în echipe mixte de trei zile și avem obligația ca la sfârșitul fiecărei zile să trimitem o operativă la ANSVA, în care să raportăm si-tuația înregistrată pe teren. Până în momentul de față nu sunt constatate nereguli, dar nu știm ce va fi în zilele următoare. Vom trece și la verificarea producătorilor interni, cu toate că, din păcate, nu prea avem zarzavaturi obținute în România” – ne-a mai spus Gheorghe Dincă. Vom reveni după finalizarea controlului DSVSA Constanța, pentru a vă prezenta concluziile acțiunii.