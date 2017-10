Dinţii sensibili

Pentru sănătatea dumneavoastră

Dinții sensibili

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Zilele trecute, din cauza durerilor de dinți, nu mai puteam să mănânc nimic, nici rece, nici cald, nici dulce, nici sărat. Normal, m-am dus la dentist, care mi-a spus că am dinții sensibili. Aș putea afla mai multe despre asta? Vă mulțumesc mult pentru înțelegere, Dana, din Constanța". Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), ne-a spus că dinții sensibili (hiperestezia dentinară), reprezintă o problemă importantă de sănătate, pe care, din păcate, cei mai mulți dintre noi o ignorăm. O înghețată, o băutură rece, un fruct proaspăt ne pot aduce și neplăceri. Este bine să știm, însă, că acest lucru se întâmplă atunci când dinții noștri au probleme și încep să ne doară la diverși stimuli, precum rece, cald, dulce sau acru. Cauzele sensibilizării dinților Afecțiunea apare din diverse motive, printre care depunerea tartrului, retragerea gingiilor, periajul incorect. Dacă nu este tratată la timp, hiperestezia dentinară poate duce la complicații. Un studiu arată că peste 40% din populația din Europa Centrală și de Est cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani are dinții sensibili.