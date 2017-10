Dinţi cu marginea zimţată. Ce-i de făcut?

Medicul de gardă

Dinți cu marginea zimțată. Ce-i de făcut?

„Am 46 de ani și nu cred că e normal ca la vârsta asta, smalțul dinților să mi se ducă, ușor-ușor… Nu am dureri, dar nu-mi place deloc ce văd când deschid gura, dinții mei nu mai au marginea normală, e zimțată... Nu înțeleg ce se întâmplă, dar sper să fiu ajutat cu niște sfaturi prin această rubrică medi-cală. Vă mulțumesc!” (L. Padrea).v v vÎn primul rând, medicul stomatolog Cecilia Stănică atenționează asupra faptului că în momentul în care smalțul dintelui dispare (smalțul fiind învelișul exterior de protecție al dintelui), dentina este expusă, iar acest lu-cru favorizează durerea și sensibi-litatea dentară. În termeni medi-cali, pierderea ireversibilă a smal-țului dentar se numește eroziunea dinților și are drept principale cauze atacurile acide, nebacteriene. De aceea, dacă observați astfel de semne, nu încercați să găsiți tot felul de motivații, ci prezentați-vă de urgență la un stomatolog. Cu cât mai repede, cu atât mai ușor va fi să rezolvați o problemă. Cât privește costurile, dacă problema este tratată din fașă, acestea vor fi mai mici.Cum arată un dinte erodat?La fel de important de știut este că în momentul în care dintele intră în contact cu mâncarea sau cu o substanță de natură acidă, smalțul se înmoaie pentru o scurtă perioadă de timp, își pierde din minerale, iar în timp se erodează. Dar cum arată un dinte erodat? De regulă, un dinte erodat prezintă goluri pe suprafață și are o margine zimțată, ceea ce face ca dentina (mai închisă la culoare) să fie expusă. Ori de câte ori dintele intră în contact cu mâncarea sau cu o substanță acidă, smalțul acestuia se înmoaie pentru o scurtă perioadă de timp, acesta fiind momentul când pierde din mineralele pe care le conține.