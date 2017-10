Din secretele unui grătar reuşit

Din secretele unui grătar reușit

Ştire online publicată Joi, 01 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unor experți în arta gastronomiei, citația de Unica.ro, pentru a obține un grătar cu adevărat delicious, ar trebui să aveți în vedere următoarele recomandări:Carnea să fie proaspătă, iar consistența, moale. Fără doar și poate, prospețimea cărnii e cea mai importantă. Apoi temperatura de pregătire a grătarului e iarăși covârșitoare. Secretul e următorul: temeperatura la care se face grătarul e influențată de tipul de carne pe care îl pregătim. Se recomandă ca vita, porcul și peștele să se rumenească (în interior) la 58-59 grade Celsius iar pasărea - la 65-68 grade Celsius. De aceea, ar fi bine să fiți dotați cu un termometru de bucătărie.Ce e mai bun: un grătar cu lemne și carbuni sau un grill electric?Toate felurile de grătar sunt bune, însă aromele sunt cele care diferă. Lemnul este cel care conferă o aromă specială, mai ales dacă ai răbdare. Când folosești gaz, ai mai mare control asupra temperaturii dorite, încă de la început. Totodată, stăpânești mai bine întreaga operațiune. Varianta ideală este cea cu lemn, urmat de cărbuni.Rețetă de baiț (marinată) în care să ținem carnea înainte de grătar și câteva idei de sosuri potrivite pentru preparatele la gratar.Iată o rețetă de marinată pentru miel: rozmarin tăiat mărunt, usturoi tocat, sare, piper, ulei de măsline. Se pune carnea în această marinată minimum 12 ore, acoperită de ulei. După ce grătarul e gata, puteți folosi diverse sosuri: sos barbecue, cu roșii, sos pentru pește și cartofi copți (cu smântână, pătrunjel, mărar și tarhon), sau sos “café de Paris”, preparat din unt, amestecat cu verdețuri, sare, piper, puțină tărie și supă de legume. Din acesta, faci mici rozete cu poșul, pe care le ții la rece, să se întărească și le servești pe pat de gheață. Marinată pentru mușchi de porc: 5 linguri cu muștar, 2 linguri cu unt moale, cimbru uscat, oregano uscat, pudră de chili, sare.Cât trebuie să stea pe grătar diverse preparate?Peștele nu se ține mai mult de 15 minute. Durata depinde de cât de consistent este, cât de gros e tăiat și câtă grăsime are. Orice tip de carne care are mai multă grăsime (spată, ceafă, fleică, costițe), are nevoie de un timp mai lung petrecut pe grătar, la foc mediu, deoarece grăsimea deschide arome noi. Pentru legume la grătar, cel mai bine este să le învelim în folie, pentru a deveni suculente și a nu se usca.