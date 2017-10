Pentru sănătatea dumneavoastră

Din culisele stomatologiei

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Mi-am permis să vă deranjez pentru că sunt interesat să mă lămuresc în două probleme: 1. Se pot albi dinții fără a fi nevoie să apelezi la ajutorul stomatologului? 2. Există aparate ortodontice mai puțin vizibile? Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru deranj. Am încredere că voi primi răspuns la aceste două întrebări. Vă doresc mult succes în continuare și vă suntem recunoscători pentru această rubrică. Cătălina, din Ovidiu". 1. De la medicul stomatolog Cecilia Bianu (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân nr. 3), am aflat că dinții nu se pot albi decât la dentist. Ceea ce stă la îndemâna dumneavoastră este să le asigurați o igienă perfectă, eventual și cu ajutorul pastelor de dinți cu efect de albire, dar nu vă așteptați ca rezultatele să fie spectaculoase. 2. În legătură cu aparatele orto-dontice, puțin vizibile într-adevăr, există și asemenea gen de aparate, care se remarcă prin faptul că majoritatea componentelor sunt transparente. Pentru acest tip de aparat va trebui, în mod obligatoriu, să vă adresați unui specialist ortodont.