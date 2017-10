Din cauza crizei, locatarii se supără unii pe alţii din orice

De la bloc adunate...

Din cauza crizei, locatarii se supără unii pe alții din orice

În vremuri de criză, politica de scădere a cheltuielilor a devenit… sport național. Nici asociațiile de locatari nu par scutite de tot felul de discuții exact pe tema chivernisirii banilor și a unei administrări corecte a fondurilor de rulment sau de reparații. Din păcate, nu toți locatarii se străduiesc să folosească… ingredientele necesare unei conviețuiri civilizate într-un imobil în care mai trăiesc alte zeci sau sute de familii sau, de multe ori, și mici firme de apartament. Astfel, în loc să se adune și să hotărască asupra măsurilor care le-ar face traiul la bloc mai suportabil, își aruncă unii altora tot felul de injurii. Se leagă până și de bebeluși! De aproape două luni, Katy Cornea (29 ani, din Constanța), a devenit mamă. Ne-a mărturisit că bucuria ei cea mai mare este umbrită de tot felul de… bârfe ale unor vecini: „În blocul în care locuiesc (din respect pentru locatarii cu bun simț nu-i dau adresa) există un grup de pensionari care, din lipsă de altă ocupație, nu fac altceva decât să ațâțe locatarii la adresa administratorului. Văzând că la mine nu ține cu chestii din astea, mai ales că administratorul chiar e de treabă, s-au luat de mine că n-am trecut bebelușul la întreținere, că am pus stăpânire pe lift, că din cauza căruciorului copilului, liftul se strică des. Am apometre, sunt la zi cu întreținerea, iar soțul este mai mult plecat, dar niciodată nu l-am scos de la întreținere. Asta nu le spune nimic? Oare și bebelușii trebuie trecuți la întreținere?”. „Dacă au comandat lucrarea fără mine, să plătească!” O altă locatară – Maria A., 41 ani, l-a reclamat pe administratorul asociației din care face parte că a montat pe casa scării termopane, fără să i se ceară acordul: „Eu nu am bani nici să trec strada, iar administratorul vrea cinci milioane pe termopane. Îmi tot spune că adunarea generală a hotărât pentru asta, dar ce mă interesează pe mine? Să plătească adunarea și partea mea! Mai am o nemulțumire: un vecin mi-a spus că administratorul nostru se mai ocupă de alte trei asociații, de-aia face numai ce crede el, că n-are timp să stea de vorbă cu oamenii. Îi dă voie legea să fie administrator la patru asociații?”. v v v l Legea spune că persoanele (fără a specifica vârsta) care locuiesc mai mult de 15 zile într-un bloc se pun la plată – ne-a spus Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari Constanța. Mai mult, admite că reclamații de genul celor prezentate de cititoarea Katy Cornea se încadrează în categoria meschinăriilor de care nu se dezic unii locatari, precizând că adunările generale pot să hotărască inclusiv scutirea copiilor mai mici de plata cheltuielilor comune. l Referitor la sesizarea Mariei A., președintele UJAP ne-a explicat că, de regulă, dacă astfel de lucrări costă mai puțin decât plafonul aprobat de adunarea generală la nivelul comitetului executiv, comitetul poate angaja lucrarea din fondul de reparații, fond care apoi va trebui să fie reconstituit: „Din păcate, sunt foarte mulți locatari străini de problemele asociației pentru că nu obișnuiesc să participe la nicio ședință, iar la a doua convocare, adunarea generală se ține cu cei prezenți, care iau hotărâri în numele tuturor. Dar fără aprobarea adunării generale nu ar trebui să se angajeze niciun fel de cheltuială a asociației. De aceea recomand tuturor locatarilor să-și facă timp să meargă la ședințe”. l Are voie o persoană să fie administrator la mai multe asociații? Reprezentantul UJAP precizează că reglementările privind activitatea asociațiilor de locatari nu specifică acest lucru. Însă, dacă o persoană are contract individual cu timp parțial de lucru pentru această muncă, va trebui ca, după adunarea timpilor de la toate contractele să nu rezulte mai mult de opt ore. Cititorii noștri vă invită, prin intermediul acestei pagini, la o dezbatere despre viața la bloc. Dacă sunteți de acord cu această propunere, așteptăm să ne spuneți ce reproșuri aveți la adresa vecinilor dumneavoastră sau a reprezentanților asociației de proprietari?