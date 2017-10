Dilema bolnavilor: Se pot elibera şi retroactiv certificate de concediu medical?

Dilema bolnavilor: Se pot elibera și retroactiv certificate de concediu medical?

De regulă, certificatele de concediu medical se completează și se eliberează la data acordării consultației medicale. Numai în situația imposibilității prezentării asiguratului la medic, certificatele se pot acorda și cu retroactivitate de „fix“ 24 de ore.Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul, prin lege, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale. Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, face precizarea că pentru a beneficia de concediu medical, asigurații trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute de lege, mai exact cele impuse de O.U.G. 158/2005. „Știu, se mai fac și erori când se pune problema acordării unor certificate de concediu medical, și nu puține. De regulă, acestea se întâmplă în cazul celor care desfășoară activități în baza unui contract individual de muncă, din mai multe cauze, cum ar fi omisiunile de completare, greșeli de interpretare sau de calcul. Iar orice interpretare greșită a concediului medical conduce, inevitabil, la un calcul eronat. Din păcate, implicațiile unor greșeli de acest fel sunt resimțite atât de angajator (acesta nu mai poate beneficia de recuperarea cheltuielilor cu concediile medicale din partea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate), dar și de angajat, căruia i se poate refuza efectiv concediul medical și implicit plata acestuia”.„Nu vreau să renunț la dreptul meu!“Asupra unei situații de acest gen atrage atenția astăzi o cititoare, care întâmpină greutăți la eliberarea certificatului de concediu medical din cauză că și-a rezolvat problemele medicale urgente în altă localitate, iar în loc de certificat de concediu, i s-a eliberat pur și simplu o adeverință medicală, deși, inițial, a fost asigurată că i se va completa certificat medical: „Acum, medicul de familie spune că nu are cum să-mi dea certificat medical, pentru că nu m-am prezentat în ziua respectivă și nici nu am anunțat. S-au acumulat mai multe zile de absențe, nici acum nu mă simt bine. Dacă mi s-ar fi spus din start că nu-mi dau concediu medical, era una, dar așa… Nici în situații mai speciale nu se dau concedii din urmă? Eu am auzit că s-ar da, însă nu știu pentru ce situații. Sper să fiu ajutată de Cuget Liber. Cu stimă, Alina”.Excepții de la regulăFără doar și poate, asigurații beneficiază de concedii și indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare. Specialista în probleme de muncă ne-a confirmat că, potrivit reglementărilor, aceste certificate se completează și se eliberează la data la care se acordă consultația medicală. Tot la acea dată se stabilește și numărul necesar de zile de concediu medical. Data de la care începe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioară datei acordării numai în cazul certificatelor de concediu medical denumite „în continuare”. Însă, legiuitorul a luat în calcul și situațiile când asiguratului îi este, practic, imposibil, să se prezinte la medic în prima zi de absență de la muncă. Exact pentru aceste situații, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate. Atenție, însă, căci această retroactivitate este de numai 24 de ore, nicio oră în plus ori în minus. De asemenea, se poate elibera, retroactiv, certificat medical dacă bolnavul prezintă medicului de familie adeverință de salariat și copie de pe ordinul de plată a asigurării înregistrate în ziua care se dorește a fi prima de concediu medical.Alte situații speciale! Certificatele de concediu medical se mai pot elibera la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară și doar pentru următoarele situații: a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate); b) pentru perioada de internare în spital; c) pentru aparat gipsat, numai de către medicul ortoped/chirurg; d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile; e) în caz de carantină.Cine eliberează certificatele medicalePentru clarificarea lucrurilor, specialista subliniază că persoanele sau instituțiile abilitate să acorde un concediu medical sunt: medicul de familie; medicul curant din ambulatoriul de specialitate; Casa de Asigurări de Sănătate (numai pentru persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii și indemnizații în condiții impuse de lege), dar și spitalele.