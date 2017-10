Dificultăţi de vedere la un ochi

Pentru sănătatea ta

Dificultăți de vedere la un ochi

Ştire online publicată Vineri, 30 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„La vârsta de șase ani și opt luni am suferit o operație la ochiul stâng, iar diagnosticul pus a fost strabism convergent. Acum am 42 de ani. Am purtat ochelari până la vârsta de 13 ani, când mi s-a spus pe șleau că n-o să mai văd cu ochiul stâng. Numai că eu văd obiectele mari, dar nu le disting pe cele mici, nu pot citi cu stângul, iar un control la ochi în ultimii ani nu am mai făcut. Rugă-minte: am vreo șansă ca să-mi repar vederea la ochiul stâng? Cu dreptul văd foarte bine. Vă mulțumesc. Mariana Mitroiu“. Din păcate, și medicul oftalmolog Ioan Alexandru este de părere că vederea la ochiul stâng nu se mai poate îmbunătăți, pentru că aici aveți ceea ce în oftalmologie se numește ambliopie. Mai mult, vederea este scăzută pe acest ochi pentru că nu s-a dezvoltat corespunzător în perioada copilăriei. Or, dezvoltarea definitivă a vederii se realizează la vârsta de șase ani. În același timp, din cauza strabismului, vederea s-a dezvoltat mai puțin la acest ochi. Totuși, pentru detalii în cunoștință de cauză, ideal ar fi să apelați la un oftalmolog, cu atât mai mult cu cât susțineți că nu ați mai făcut un control oftalmologic de ani buni.