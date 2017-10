Diabetul afectează negativ o intervenţie chirurgicală?

Medicul de gardă

Diabetul afectează negativ o intervenție chirurgicală?

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Sufăr de diabet și trebuie să mă operez de apendicită. Problema e că am și o vârstă (62 ani) și aș vrea să aflu dacă există riscul ca să nu mi se închidă operația, cum am auzit” – Mădălina Spiță, din Mangalia.v v vCe este diabetul zaharat? O afecțiune metabolică, manifestată prin creșterea glucozei (zahărului) din sânge ca urmare a unei secreții insuficiente pancreatice de insulină - ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center. Este adevărat că nivelul crescut timp îndelungat al glicemiei induce o serie de modificări ale unor organe importante: inimă, sistem nervos, vase periferice, rinichi, piele. Referitor la asocierea diabetului cu o afecțiune acută, în cazul nostru cu apendicita acută, impune o conduită adecvată specificului celor două afecțiuni. Apendicita acută este o inflamație a apendicelui care poate evolua spre alte complicații nedorite: abcedare, perforație și peritonită. De aceea este preferabil să se intervină chirurgical înainte de apa-riția complicațiilor, care sunt mai greu de tratat decât afecțiunea în sine.Consult completÎnainte de intervenția chirurgicală are loc un consult interdisciplinar, în scopul obținerii echilibrului nive-lului glicemiei, cât și al celorlalte constante sangvine și numai după aceea se va interveni chirurgical. În funcție de rezultatele analizelor și de tipul diabetului se va stabili dieta și tratamentul medicamentos, iar în anumite cazuri se va introduce insulina pentru echilibrarea glicemiei, atât pre, intra, cât și post-operator, până când va fi posibilă alimentarea. Înainte de externare veți fi supus unui nou control dia-betologic, pentru stabilirea con-duitei terapeutice pe care o veți urma în ambulator. De aceea nu trebuie să vă faceți griji în privința reușitei operației sau a cicatrizării acesteia, deoarece prin echilibrarea diabetului evoluția va fi favorabilă, asemănătoare unei persoane sănătoase.