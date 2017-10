DEZASTRUL din Palazu Mare

Deși, oficial, Palazu Mare este declarat cartier al Constanței, din cauza lipsei celor mai elementare condiții de viață, oamenii se simt discriminați față de concetățenii din „orașul-mamă“. Ei se plâng că nepăsarea primăriei constănțene frizează bunul simț, din moment ce ditamai localitatea este lăsată de izbeliște, de ani de zile. Drept urmare, cer ca, în viitor, să aibă propria primărie: „De ce să fim spoliați de Constanța? În campania asta, primarul Mazăre nici măcar nu s-a obosit să ne bage-n seamă, era prea sigur de câștig și nu mai avea nevoie de voturile noastre! Dar în ceilalți ani, ploua cu promisiuni!“.În Palazu Mare, paradoxurile se țin lanț: impozitele plătite de oameni sunt aliniate celor ale orașului Constanța, fără ca banii să se întoarcă și spre localitatea lor, din moment ce ei continuă să trăiască mai rău ca la țară: străzile sunt jalnice, iar cea principală, singura asfaltată din tot cartierul, arată ca după bombardament, plină de gropi și fără trotuare. Nu au o piață de unde să se aprovizioneze, nu există în cartier nici măcar o creșă pentru copii, câinii vagabonzi se lăfăie peste tot, nu există o secție de poliție în cartier, jale pe linie… În plus, deși sunt constănțeni cu acte în regulă, pentru doi kilometri de drum care-i despart de Constanța, tot ei sunt cei obligați să circule cu rovinietă.„Cenușăreasa lui Mazăre“…Sătui să fie ținuți în brațe de Constanța doar pentru impozite și voturi, oamenii cred că dacă aveau propria primărie, cu siguranță zona n-ar fi arătat ca de lumea a treia: „Dacă n-au de gând să ne facă și nouă condiții ca la oraș, drumuri, piață, locuri de joacă pentru copii, creșă, poliție, să ne scutească de rovinietă, nici noi nu mai suntem dispuși să fim Cenușăreasa lui Mazăre! Dacă în celelalte cam-panii venea pe capul nostru și ne promitea câte-n lună și-n stele, anul ăsta nu s-a arătat la față, au fost doar contracandidații. I-o fi fost rușine că n-a făcut nimic pentru noi sau n-avea nevoie de voturile noastre?”.Cel mai nenorocit cătun!„Îmi pare rău de pensionari, nu se mai gândesc nici la copii, nici la nepoți, numai la ei. E bătaie și la Palazu pe pachete, când am vrut să-i lămuresc pe oameni că e prea multă umilință, mi-au spart gea-murile… Au fost oameni care au venit la mine, să schimbăm ceva, e cel mai nenorocit cătun. Acest primar nu ne reprezintă, să stea în Constanța lui, iar noi să avem primarul nostru. Vin doar să-și ia darul, așa le spun eu la impozite!” -este de părere un localnic.La discreția hoților!Dincolo de toate celelalte neajunsuri, localnicii sunt de-a dreptul disperați că nu mai au liniște din cauza indivizilor care le tulbură liniștea, atât ziua, cât și noaptea, la ore târzii, dar și a hoților la drumul mare: „Au intrat peste o femeie în casă și au omorât-o, i-au luat vițelul, s-a scris în presă. S-au furat păsări din coteț, mașini din fața casei, noaptea se fură la greu, mai rău ca în Texas. Când sunăm la poliție să ne plângem că la două noaptea pun muzica mai rău ca la discotecă, nu știm cum se face, dar tot gălăgioșii se laudă că au aflat de apelul nostru, apoi ne râd în nas că nu le pasă de poliție și dispar din peisaj. Mai nou, sunăm la Jandarmerie, rezolvă și ei cât de cât, dar n-au putere prea mare. Dacă nu publicați dumneavoastră, cine îmi publică mie așa ceva?”, ni s-a plâns un alt localnic, a cărui rugăminte a fost să-i păstrăm anonimatul, de teama consecințelor. Extrem de intrigat, bărbatul ne-a mărturisit că vrea să se mute în altă localitate (ca el sunt mulți alții!), e prea mult ceea ce suportă, fără ca autoritățile să se implice. Plus că hoții au dat iama în cablurile telefonice, au spart și becurile pe stradă: „De ce nu avem poliție aici, în Palazu? Nu mai suportăm dictatura hoților!”.Poliția așteaptă sesizări scriseCartierul Palazu Mare nu dispune de o secție de poliție, fiind deservit de o secție din orașul-mamă, respectiv Secția II (strada Tulcei nr. 9, telefon 543232), al cărei agent șef adjunct, Gheor-ghe Marin, ne-a explicat că s-au mai primit reclamații de la cetățenii din Palazu Mare. După verificarea de către poliție, contravenienții au fost sancționați cu amenzi între 200 și 1500 lei, recomandarea sa fiind ca ori de câte ori este cazul, oamenii să depună plângeri la Secția II, pentru a se putea interveni: „Mai mult, ce să facem? Dacă n-avem voie să intrăm în curte, să le închidem muzica, să-i convingem… Asta e legea!”.Rovinieta, la mâna primaruluiReferitor la rovinietă, dacă Primăria Constanța și-ar dori cu adevărat să-i trateze egal pe toți locuitorii urbei, atunci ar trebui să ia în administrare segmentul de drum de la intrarea în Constanța până la sensul giratoriu, admi-nistrat, în prezent, de CNADR.v v v„Cu ce v-am greșit, domnule Mazăre, ca să ne pedepsiți atât de aspru?”, este întrebarea la care „constănțenii” din Palazu Mare continuă să aștepte un răspuns din partea „re… realesului” edil șef al Constanței.