Dezastrul de la Brotăcei

6

e pacat ca asistam la uratirea ireversibila a Constantei

Obiceiul de a ”infige” blocuri intre alte blocuri, desi nu ma afecteaza(inca) in mod direct, este complet inestetic si nefunctional. Bineinteles ca au toate avizele, de condamnat nu e cine le-a cerut, ci acela care le-a aprobat. Ma uit a paguba cum se urateste an de an orasul care mi-e drag. Si nu e la fel in toate orasele mari; de exemplu, Brasovul arata din an in an mai bine...Probabil ca avem gospodarul-sef si arhitectul-sef pe care ii meritam...