Detectivii particulari - pe urmele soţilor infideli

Detectivii particulari - pe urmele soților infideli

Ştire online publicată Marţi, 04 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Poate deveni detectiv particular orice persoană care a absolvit cursurile unei școli de specialitate din spațiul UE sau care a activat ca ofițer în cadrul sistemului de apărare a țării. Licența se obține printr-un examen de atestare profesională susținut periodic de Inspectoratele Județene de Poliție. În cazul în care vă întrebați care sunt cele mai frecvente cazuri solicitate detectivilor, probabil intuiți că este vorba despre verificarea fidelității partenerului de viață. Într-adevăr, statisticile arată că acestea acoperă mai mult de jumătate din numărul cazurilor investigate de orice agenție de detectivi particulari. Cealaltă parte este ocupată de cazuri de investigații economice, culegerea de probe care să fie, apoi, prezentate în fața instanței de judecată, verificarea partenerilor de afaceri, supravegherea minorilor în școli sau în timpul liber etc. Suflă și-n iaurt… La o astfel de investigație ar dori să apeleze și Ioana (48 ani), din Constanța, căreia cineva… i-a ciripit că noul prieten al soțului ei, un coleg de serviciu „cu care s-a făcut frate de cruce - și nu înțeleg de ce?, este un mare fustangiu, cu patru divorțuri la activ“. „Eu, personal, deocamdată nu am motive serioase ca să fiu măcinată de gândul că soțul meu m-ar înșela cu alte femei. Ne înțelegem bine, nu-mi refuză nici un moft, am pe mână câți bani vreau eu, fără să-mi ceară socoteală ce fac cu ei, avem doi copii reușiți împreu-nă, practic, totul e OK. Dar nu-mi place de nicio culoare că este prieten la cataramă cu un afemeiat. Am și eu o vârstă, iar soțul meu lipsește destul de mult de acasă, prin natura afacerii și am început să mă gândesc la tot felul de prostii. Până acum n-am fost geloa- să, dar la vârsta mea gelozia te rupe, este insuportabilă, se adună multe sentimente urâte în această perioadă a vieții, care te torturează altfel decât la tinerețe. Însă nu vreau să mai sufăr fără motiv. De aceea m-am gândit să angajez un detectiv particular, ca să mă liniștesc. Mi-a recomandat soră-mea pe cineva, dar omul, în afară că mi-a cerut foarte mulți bani, mi-a spus că legea nu-i permite să lucreze fără contract, ori eu am nevoie de mare discreție, căci dacă totul este doar o închipuire și soțul meu află ce i-am copt mă va avea la mână toată viața. Or, tot ce-mi doresc este să-l am eu la mână. Chiar dacă detectivul mi-a cerut un onorariu mare, i-am promis că-l dublez dacă renunță la contract, dar m-a refuzat, zicându-mi că trebuie să înregistreze cazul la poliție, că și el la rândul lui poate să fie filat. Până la urmă este vorba despre soțul meu și n-am nici un interes să-l bag într-un scandal public sau, și mai rău, să știe poliția despre asta”. Detectivii nu acționează de capul lor Potrivit statutului acestei profesii, un detectiv poate să efectueze investigații, însă numai cu respectarea strictă a drepturilor si libertăților cetățenilor, precum și a dispozițiilor legale. Iată câteva dintre obligațiile de bază ale detectivilor particulari: r să întreprindă investigații numai în baza unei convenții scrise încheiate cu clientul r să înființeze un registru numerotat și să îl înregistreze la Inspectoratul județean de poliție, în care vor ține evidența cazurilor investigate r să comunice datele și informațiile solicitate de organele de cercetare penală, de procuror sau de instanța de judecată. Faptul că această activitate „post-revoluționară“ câștigă din ce în ce mai mult teren arată că detectivii particulari nu par dispuși să încalce legea, doar pentru că unii clienți îi ademenesc cu mulți bani.