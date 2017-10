Detectivi particulari pentru neveste de bani gata

În prezent, Asociația Națională a Detectivilor din România numără 79 de agenții și 43 persoane fizice, numărul membrilor fiind în continuă creștere pe fondul creșterii interesului față de profesia de detectiv particular. Legea nr. 329/2003 prevede că poate deveni detectiv particular orice persoană care a absolvit cursurile unei școli de specialitate din spațiul UE sau care a activat ca ofițer în cadrul sistemului de apărare a țării. Licența se obține printr-un examen de atestare profesională susținut periodic de Inspectoratele Județene de Poliție din județele de reședință ale candidaților la titlul de detectiv particular. În cazul în care vă întrebați care sunt cele mai frecvente servicii solicitate detectivilor, probabil intuiți că este vorba despre verificarea fidelității partenerului de viață. Într-adevăr, statisticile arată că acestea acoperă mai mult de jumătate din numărul cazurilor investigate de orice agenție de detectivi particulari, cealaltă parte fiind ocupată de cazuri de investigații economice, culegerea de probe care să fie, apoi, prezentate în fața instanței de judecată, verificarea partenerilor de afaceri, supravegherea minorilor în școli sau în timpul liber etc. La o astfel de investigație ar dori să apeleze și Maria (46 ani), din Constanța, soția unui influent om de afaceri, căreia cineva… i-a ciripit că soțul „o traduce cu o zână de 19 ani“. „De o bună bucată de vreme, soțul meu și-a făcut un obicei ca sfârșitul de săptămână să-l prindă la munte. De felul lui este cam ursuz, nu l-am auzit niciodată să facă vreun compliment femeilor, nici măcar mie, în perioada când mă curta, deși eram cu 14 ani mai tânără decât el, nu-mi adresa vorbe dulci. Deși credeam că îl cunosc foarte mine după atâția ani frumoși de căsnicie, nu pot să înțeleg cum poate el agăța, la 60 de ani, o fată de 19 ani, mai ales că nu este deloc chipeș. La 46 de ani nu mă consider deloc o femeie bătrână, mai ales că am fost mereu o femeie cu bani care a știut să aibă grijă de ea: ședințe de cosmetică, masaj, tot felul de tratamente, alimentație corectă, sport, odihnă, concedii în străinătate etc. Cu toate astea, în prezent sunt o femeie neglijată, ceea că mă deranjează mai mult decât faptul că soțul meu are, eventual, o amantă, că eu tot nu-l cred în stare de așa ceva. Cum nu poți fi sigur de nimic în viață, aș vrea să-l prind în flagrant și de aceea am discutat cu un detectiv particular. În afară de faptul că mi-a cerut foarte mulți bani, mi-a spus că legea nu-i permite să lucreze fără contract, ori eu nu sunt dispusă să legalizez demersul meu, căci dacă totul este doar o închipuire și soțul meu află ce i-am copt, mă va avea la mână toată viața. Or, tot ce-mi doresc este să-l am eu la mână. Chiar dacă detectivul mi-a cerut un onorariu mare, i-am promis că-l dublez dacă renunță la contract, dar m-a refuzat, zicându-mi că nu vrea să înfunde pușcăria din cauza mea. Atâta vreme cât este detectiv particular, nu înțeleg de ce se cramponează de contract, până la urmă este vorba despre soțul meu, că doar n-am de gând să-i fac tapaj fetei. Practic, nici nu mă interesează cine este domnișoara“. Investigațiile - numai în baza unui contract cu clientul! Conform statutului, un detectiv poate să efectueze investigații, însă doar cu respectarea strictă a drepturilor si libertăților cetățenilor, precum și a dispozițiilor legale. 