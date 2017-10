„Destinul meu atârnă de procura tatei!“

Este minoră și nu poate ieși din țară pentru că tatăl său, care trăiește de mulți ani în străinătate, refuză să-i dea o procură.Are aproape 16 ani, se numește Alexandra Ion și poartă numele tatălui său, a cărui imagine abia și-o mai amintește, situație care a făcut din ea o introvertită. Ca și când nu ar fi fost suficient că mama sa a făcut eforturi considerabile pentru a o crește singură, acum trebuie să de-pășească o altă situație dramatică: „Tata mereu a stat cu frică să nu mergem peste el în Spania, mai ales că niciodată n-a recunoscut că s-a însurat acolo. Totuși, o cunoștință ne-a spus că sigur e însurat, de-aia nici nu vrea să audă de mine, că are doi copii acolo. A divorțat de mama când eu aveam șapte luni, iar eu am rămas cu mama. Mi-a plătit ceva pensie șase ani, după aia a uitat de noi. Ultima dată când l-am văzut aveam vreo patru ani, abia mi-l amintesc. Acum mama s-a îmbolnăvit și vreau să dau de el, trebuie să-l conving să ne ajute măcar cu un împrumut pentru tratament. Am nevoie de o procură ca să ies din țară, însă el refuză s-o trimită. Din ianuarie ne tot duce cu vorba. Chiar nu pot să ies din țară fără aprobarea unui tată căruia nu i-a păsat de mine? Ce pot să fac în situația asta? Destinul meu atârnă de procura tatei! Nu vreau s-o pierd și pe mama! Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor!”.Hotărârea judecătorească - suficientăDragă Alexandra, avem vești bune pentru tine, întrucât reglementările privind regimul circulației minorilor în străinătate ai căror părinți sunt divorțați sunt diferite față de situațiile în care părinții minorilor au statutul de persoane căsătorite. Așadar, minorului care este înscris în pașaportul unui părinte și călătorește în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pașaport individual ori al unei cărți de identitate și călătorește împreună cu unul din părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declarația celuilalt părinte, numai dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.În situația în care minorul nu poate călători împreună cu unul dintre părinți, cum este și cazul tău, și acestuia i se permite ieșirea din țară, însă numai însoțit de o persoană majoră. Atenție!, însoțitorul va trebui să prezinte, în cazul tău, o declarație a mamei tale, precum că tu i-ai fost încredințată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, dar și acordul mamei cu privire la efectuarea călătoriei respective de către tine, ca minor, cu menționarea perioadei în care urmează să călătorești, precum și datele de identitate ale însoțitorului respectiv.