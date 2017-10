Deşi are un venit lunar de 106 lei, nu primeşte pensia minimă garantată

Se consideră discriminată

Deși are un venit lunar de 106 lei, nu primește pensia minimă garantată

Potrivit normelor în vigoare, pensionarii din România nu vor mai avea, începând din acest an, o pensie mai mică de 350 de lei, numărul persoanelor care vor beneficia de acest drept fiind de peste un milion. Există, însă și excepții. De pensia minimă garantată vor beneficia pensionarii sistemului public de pensii, cu domiciliul în România, indiferent de data în-scrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul pensiei sociale minime garantate. Și în cazul celor care primesc pensia de urmaș, pensia socială minimă garantată se acordă fiecărui urmaș în parte. Niculina Ileana, din satul Schitu, comuna Costinești, al cărei soț a lucrat în cadrul Ministerului de Interne, la data decesului era pensionar pe caz de boală. De atunci s-au scurs 20 de ani și în toată această perioadă femeia a primit pensia de urmaș cuvenită, care astăzi are un cuantum de 106 lei. Nu înțelege, sub nicio formă, de ce nu poate beneficia de pensia minimă garantată în valoare de 350 lei. „Am rămas uimit când am văzut că toți vecinii soacrei mele, pe nume Niculina Ileana, au început să primească o pensie de 350 lei, iar dânsa, nu. Pentru că nu găseam o explicație, am fost la Casa de Pensii Constanța. La ghișeu mi s-a spus că soacra mea n-ar avea acest drept din cauză că este supraviețuitoarea unui pensionar din cadrul Ministerului de Interne și că între pensionarii civili și pensionarii militari sunt diferențe” – ne-a spus Gheorghe Toader, ginerele pensionarei. v v v Gabriela Voicu, purtător de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța, ne-a explicat că drepturile acordate cu titlu de pensie socială minimă garantată se stabilesc și se plătesc de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, din fondurile Ministerului Muncii, prin casele teritoriale de pensii. Măsura instituirii pensiei sociale minime garantate a vizat îmbunătățirea sistemului de protecție socială în concordanță cu prioritățile naționale, solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile și protejarea de efectele crizei economice a pensionarilor din sistemul public de pensii cu veniturile cele mai mici. Prevederile Ordonanței de urgență au intrat în vigoare începând cu luna aprilie 2009, de ele beneficiind pensionarii ale căror pensii și indemnizații cumulate se situează sub 350 lei pe lună. Din păcate, întrucât soțul său a făcut parte din eșalonul Ministerului de Interne, pensionara de urmaș Niculina Ileana nu se poate bucura de creșterea pensiei până la nivelul sumei de 350 lei. „Pensiile civile nu-s tot una cu cele militare!” Șeful Casei de Pensii din cadrul Ministerului de Interne, atrage atenția că între criteriile privind pensionarea civililor și a militarilor există diferențe: „Dacă pensionara despre care vorbiți are o pensie atât de mică este clar că soțul dânsei a muncit foarte puțini ani în cadrul Ministerului de Interne. Ne pare rău, dar nu are cum să beneficieze de acea Ordonanță a Guvernului, pentru că ea nu se aplică și pensionarilor militari”. Potrivit Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii militare de stat. v v v Considerați că situații de genul celei relatate astăzi, probabil nu foarte multe la număr, ar trebui reglementate prin lege?