DEFILEUL MIZERIEI. Pasajul TOMIS, MAI HIDOS CA NICIODATĂ! Galerie foto

Odinioară emblemă a Constanței, pasajul pietonal "Tomis" a ajuns în prezent un loc jalnic, degradat, fetid și mai periculos de la o zi la alta: "E ca o pecingine care, netratată, se întinde repede și nestăvilită! O rană deschisă pe obrazul orașului!"Intrigați peste măsură, constănțenii, în general, și în special persoanele care n-au încotro și sunt obligate să-l traverseze zilnic, se plâng nu doar de aspectul dezolant al acestui loc de mare vad pietonal din centrul orașului, care le strică ziua de dimineață, ci și de faptul că devine, pe zi ce trece, tot mai dificil de traversat, fiind plin de capcane. Plăcile de gresie au ajuns să se prăbușească zilnic de pe trepte, balustrăzile au dispărut în cea mai mare parte, la fel și grilajele care acopereau gurile de canalizare, gropile, mizeria, mirosurile de urină, cablurile electrice atârnând peste tot fac din acest loc o rușine a Constanței. Oamenii atrag atenția autorităților că din cauza vandalizării permanente, acest loc reprezintă nu doar o "pecingine pe obrazul orașului", ci și un mare pericol pentru viața trecătorilor."Trec zilnic prin acest pasaj, face parte din traseul meu spre serviciu și înapoi, spre casă. Pe vremea comuniștilor, era lună! În ultimii ani, din motive care-mi scapă, e din ce în ce mai împuțit, mai periculos, iar cerșetorii și hoții sunt oricând pregătiți să-și facă treaba. Dar parcă atât de jalnic ca acum n-a arătat niciodată!" - este de părere George Marinescu.Bărbatul nu înțelege cum este posibil ca un… obiectiv din zona zero a orașului să fie lăsat pradă degradării generale de atâta vreme, în ciuda plângerilor repetate adresate direct primăriei, dar și presei locale: "Situația a degenerat groaznic în ultimele săptămâni. S-a vandalizat totul. Erau pentru bătrâni și persoane cu probleme de sănătate niște balustrăzi de care se sprijineau când urcau încet-încet treptele. Au dispărut aproape toate, iar treptele sunt degradate, pline de gropi. Au smuls corpurile de iluminat, iar firele atârnă peste tot, îi ating pe trecători... Doamne ferește, or avea tensiune și oricând se poate întâmpla o nenorocire!".Un alt cititor, ing. Laurențiu Vasilian, are un nepot care a lucrat într-o vreme la unul din magazinele din pasaj. Știe de la el că activitatea comercială era un mare risc mai ales iarna, după lăsarea întunericului, când indivizi periculoși, sub influența alcoolului și a drogurilor, îi amenințau pentru a le da banii încasați: "Vă imaginați ce înseamnă să faci comerț în zona zero a Constanței! Erau două-trei magazine, o agenție... Dar n-au putut să meargă mai departe, s-au lipsit, plus că respirau un aer infect... Iar pe jos, în fața maga-zinului, erau veșnic băltoace, tot de la nesimțiții care urinau pe pereți. Dacă vreun om al legii ar fi patrulat prin zonă, nu se ajungea până aici".După ce magazinele s-au închis, geamurile, ușile au început să dispară rând pe rând, la fel și corpurile de iluminat. "Oare nimeni nu vede că firele electrice atârnă peste tot, atingând capetele trecătorilor? Mi-e rușine de turiștii străini care sunt scârbiți de atâta mizerie și nepăsare! Fac poze, ca să le arate în țara lor, probabil să nu ne mai viziteze nimeni, nu știu ce să mai zic!" (Maria Stelian).Din imaginile surprinse de fotoreporterul nostru se vede clar că după dispariția grilajelor ce acopereau gurile de canalizare, este o adevărată aventură să circuli pe aici. "Tinerii fac echilibristică, dar oamenii mai în vârstă sau cei cu probleme de sănătate, nu riscă ei să-și rupă picioarele? I-ar despăgubi primăria în caz de accidente? Oare pe ce se duc impozitele constănțenilor?" (Severina Apostol).Și peste toate tronează eternii cerșetori, veterani ai acestei zone de mare vad: "Noaptea riști să te fure cu totul, rar vezi vreun polițist! Nu trebuie să ne apere cineva?- se întreabă Silvia, o tânără care traversează zilnic pe aici: "Norocul meu e că sunt tânără și prind viteză. Plus că pute tot timpul aici...". Oamenii speră că, de data asta, semnalele lor îi vor determina pe edili… să vindece obrazul Constanței de această pecingine uriașă!