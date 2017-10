De zece ani, cerşeşte statului român banii pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar

Strămutat din Cadrilater

De zece ani, cerșește statului român banii pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar

Suma se ridică la aproape 6 miliarde lei vechi și reprezintă compensațiile cuvenite, potrivit Legii nr. 9/1998, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Comisia județeană Constanța pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, privind compensațiile cuvenite cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, a analizat, de-a lungul anilor, zeci de dosare ale strămutaților din Cadrilater. Dosare care, apoi, erau trimise spre validare Serviciului pentru aplicarea acestei legi din cadrul Cancelariei primului ministru care, după ce le analiza, emitea de-cizii prin care valida (sau nu) hotărârile emise de comisia județeană. La obligații către stat – campioni, la drepturi – în afara concursului! Gheorghe D. Babuș, din Constanța, este, cel puțin teoretic, unul dintre beneficiarii acestei legi. Spunem teoretic, pentru că, deși încă din anul 2002 a intrat în posesia documentului nr. 1896, emis de Comisia Municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9 din 1998, în care scrie negru pe alb că are dreptul să primească de la statul român suma de 3.978.665.952 ROL, nu a primit nici un șfanț până în ziua de astăzi. Se știe prea bine că statul nu-i iartă pe datornici: neplătitorii la timp de impozite suportă majorări usturătoare, restanțierii cheltuielilor de întreținere sunt debranșați fără remușcări, datoriile neonorate în contul unor bănci îți scot casa la mezat etc. etc. „Deși am o pensie foarte mică, nu mi-am neglijat niciodată datoriile. Nu m-a întrebat, însă, nimeni cum reușesc acest lucru. Stau și mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă eu eram dator la stat, și nu statul la mine! Ceea ce mă doare este că am cunoștințe care și-au luat demult banii, chiar dacă au trimis documentele după mine. Nu știu care sunt criteriile după care se dau acești bani, dar nu cred că sunt cele corecte. Am citit în presă, anul trecut, că cineva a fost arestat pentru că se ocupa de favorizarea unor dosare, dar asta nu mă încălzește cu nimic. Eu sunt un om cinstit, nu am relații, nu am vrut să mituiesc pe nimeni, dar nici banii nu mi i-am luat și, probabil nu-i voi primi niciodată” – ne-a povestit, extrem de iritat, Gh. Babuș. Instanța i-a dat câștig de cauză Văzând că anii trec și leul se devalorizează, moștenitorii familiei Babuș au acționat în judecată statul, solicitând instanței (Tribunalul București), să dispună obligarea acestuia la emiterea unui nou ordin de validare a Hotărârii nr. 1896 din 28 noiembrie 2002, emisă de Comisia Municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9 din 1998, prin care cuantumul despăgubirilor acordate să fie actualizat cu rata inflației aplicabilă intervalului noiembrie 2002 – mai 2007. „Am mai câștigat încă aproape două miliarde lei vechi la suma inițială, în contul inflației, dar tot nu mi s-a dat niciun ban până acum. Menționez că dosarul de pe rolul Tribunalului București a avut numărul 28302/3/2007" – ne-a mai spus bărbatul. Mai mult, în hotărârea definitivă și irevocabilă, instanța face următoarea: „Dăm împuternicire și ordonăm organelor de executare să pună în executare hotărârea nr. 1235 din 28 noiembrie 2007. Ordonăm agenților forței publice să acorde concursul la executarea acestei hotărâri, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea ei la îndeplinire, în condițiile legii”. O nouă decizie… de buzunar! Urmare sentinței judecătorești, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților s-a văzut nevoită să emită o nouă decizie, care are numărul 1270 din 18 august 2008, prin care dispunea plata sumelor cuvenite cu actualizarea respectivă, de aproximativ 6 miliarde lei vechi. Chiar și în aceste condiții, deși omului i s-a recomandat să-și deschidă un cont în bancă, așa cum este procedura, moșteni-torilor Babuș nu le-a fost virată nicio sumă până acum. „Pentru că nimeni nu ține cont nici măcar de o hotărâre judecătorească, suntem deciși să ne adresăm Curții Europene a Drepturilor Omului, căci ne-am pierdut speranța să primim acești bani pe căi cinstite de la statul român” – ne-a spus Gheorghe Babuș, care nu mai suportă să tot cerșească de la stat ceea ce i se cuvine de drept. STIMATE DOMNULE GHEORGHE POGEA, MINISTRU AL FINANȚELOR PUBLICE Redacția ziarului nostru vă supune atenției cazul relatat mai sus. Cu speranța că ne veți comunica măsurile luate de către Ministerul Finanțelor Publice (pe care le vom da ulterior, publicității), vă mulțumim și vă asigurăm de considerația noastră. ZIARUL CUGET LIBER - CONSTANȚA