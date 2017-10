De unde procuri carnea de miel

02 Mai 2013

Fără doar și poate, cele mai bune locuri unde se vinde carne de miel sunt măcelăriile, halele autorizate, magazinele alimentare și cele special amenajate din piețe. Carnea trebuie să prezinte (fără excepții) ștampila sanitar-veterinară. Ca să-ți dai seama dacă este proaspătă, specialiștii atrag atenția aceasta trebuie să aibă o textură elastică și să nu prezinte o suprafață lipicioasă sau urât mirositoare. În plus, o culoare ușor verzuie a cărnii poate fi semn de alterare. După ce ai cumpărat carnea de miel, transport-o în condiții igienice și depoziteaz-o la temperaturi optime.O fi friptura de miel vedeta mesei pascale, dar nici cu procurarea celorlalte produse tradiționale nu-i de joacă. Așadar:Mare grijă și la vin! Deși pare tentant, pentru că este mult mai ieftin, nu cumpăra vinul din piețele sau din celelalte locuri neautorizate, unde comercianții își vând produsele în recipiente de plastic refolosite (sticle de apă sau de suc). Verifică întotdeauna sistemul de etanșare al recipientelor și ai grijă ca licoarea să nu fie tulbure sau să aibă depuneri pe fundul sticlei. La fel de important este ca produsul să aibă o mențiune clară cu privire la proveniența acestuia (seria lotului, data fabricației, a îmbutelierii), dar și o dată clară de valabilitate.Numai vopsea specială pentru ouă! Cumpără vopsea de ouă numai din locuri autorizate, magazine alimentare și hipermarketuri, și fii atentă la termenul de valabilitate al produsului! În cazul în care vopseaua ajunge pe ou, din cauza spargerii la fierbere, ar fi bine să nu mănânci acea porțiune de albuș. Sub nicio formă nu folosi pentru colorarea ouălor alte tipuri de vopsea decât cele indicate pentru asta. Cerneala sau vopseaua tipografică ori textilă iese din discuție pentru o astfel de întrebuințare, mai ales că reprezintă un pericol pentru sănătate!Lactatele, dăunătoare în caz că sunt expirate. În piețe, dar și în supermarketuri, oferta de produse lactate este variată, ceea ce ne îngreunează deseori alegerea. Încearcă să optezi pentru alimente proaspete, cu un conținut cât mai redus de grăsimi și care să reziste timp îndelungat.Atunci când citești eticheta, fii atentă la data de ambalare și de expirare a lactatelor și respectă indicațiile de consum. La fel de important este să cumperi lapte pasteurizat, evitând varianta crudă necertificată din piețe, deoarece procesarea termică este cea care îți oferă garanția siguranței de consum a produsului respectiv.Dacă produsele cumpărate sunt expirate sau prezintă alte neajunsuri, sesizați Comisariatul Județean Pentru Protecția Consumatorilor Constanța, telefon: 0241/550.550. Fax: 0241/631.528. Email: constanta@opc.ro.