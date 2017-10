Psihologul te ajută

De la dezacorduri, copilul dă în bâlbâială, apoi în plâns…

Este o realitate că aproape toți copiii mici fac dezacorduri în exprimare. Asta, pentru că, deși sunt teribil de dornici să acumuleze cât mai multe cunoștințe de limba română, le lipsește capacitatea de a înțelege imediat cum se realizează corect acordurile gramaticale. Ca părinți, nu este cazul să disperați, căci totul se învață în timp! Laurenția Smăd (33 ani), este una dintre multele mame care a fost părăsită de soț, deși au împreună un băiețel de aproape șase ani. Este o situație cu care deja s-a obișnuit, prioritară pentru ea în acest moment fiind creșterea și educarea copilului său: „Pentru că eu am rămas capul familiei, băiatul a fost crescut de o mătușă, o femeie fără multă școală. Acum copilul merge la grădiniță, să știți că este foarte isteț și inteligent. A învățat să scrie și să citească. Este și foarte vorbăreț, însă problema e că face multe dezacorduri. Poate și din cauză că eu nu prea am avut timp să mă ocup de el și l-am lăsat mai mult în seama mătușii, care se exprimă și dânsa cum poate. Eu îl mai corectez, dar atunci când îl pun să repete corect, dă în bâlbâială, apoi îl apucă plânsul și refuză să mai vorbească cu mine. La ultima ședință, chiar doamna educatoare m-a rugat să mă ocup mai mult de copil, pentru că vrea să-l protejeze în fața colegilor. Să știți că are în grupă niște copii super deștepți, cu un vocabular care m-a lăsat mască! Mă gândeam că pot primi ajutorul unui psiholog prin această rubrică, de aceea am îndrăznit să vă deranjez. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor și vă doresc un an foarte bun!”. Totul se învață în timp Nu este cazul să disperați, căci psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că majoritatea copiilor, chiar și la vârste mai mari decât al dumneavoastră, fac dezacorduri. Ele sunt considerate aproape normale într-o perioadă în care copilul, pe de o parte, este bombardat cu tot felul de cu-noștințe de limba română, iar pe de alta, este lipsit de capacitatea de a înțelege imediat cum se realizează corect acordurile gramaticale. Indiscutabil, părinții trebuie să aibă răbdare și să înțeleagă că totul se învață în timp, cu ajutorul multor exerciții, începând chiar de la grădiniță, exerciții care se continuă pe tot parcursul ciclului primar de învățământ. Grădinița este și ea deosebit de importantă în acumularea a tot felul de cunoștințe, iar cei care sar peste această etapă au dificultăți, și de socializare, și de exprimare corectă. Nu exagerați în corectarea greșelilor Psihologul atrage atenția că nu este cazul să vă îngrijorați, însă vă recomandă să aveți foarte multă grijă cum vă comportați cu copilul și, mai ales, să nu insistați prea mult cu corectarea dezacordurilor pe care le tot observați în exprimarea lui, căci ar fi posibil să-i induceți teama că nu va putea să vorbească niciodată corect. În aceste condiții, pe fond emoțional, riscul de a greși va fi și mai mare! Ba, mai mult, poate da în bâlbâială, lucru de care v-ați plâns și dumneavoastră. De reținut! Atunci când observați că micuțul greșește, ideal ar fi să nu-i mai atrageți atenția asupra acestui lucru, cum recunoașteți că ați făcut până acum, ci doar să repetați dumneavoastră corect propoziția, și asta numai o singură dată! În niciun caz să nu repetați de mai multe ori, căci lucrurile se vor complica și mai tare! Apoi, continuați să vorbiți normal, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, dar nu îl mai obligați să reformuleze dacă se va întâmpla să facă alte dezacorduri în continuare. Procedând în acest fel, treptat, copilul va fi mai relaxat, va începe să se exprime corect și nici bâlbâiala nu-l va mai sâcâi. Concluzia specialistei este simplă: nu mai criticați copilul, ci, dimpotrivă, încercați să-l încurajați, pentru că numai astfel îi veți reda încrederea în sine.