De la ce „le sare muştarul“ pisicilor

Veterinarul pe recepție

De la ce „le sare muștarul“ pisicilor

„Nu mai făceam față cu cheltuielile și m-am mutat de la patru camere, la două camere. Am o pisică pe care o cresc de vreo doi ani, n-am avut niciodată probleme cu ea. E de nerecunoscut, îi sare muștarul din nimic, se agață de perdele, zgârie tot, miaună în disperare, deja m-au somat vecinii că-i deranjează. Rog medicul veterinar să mă ajute cu niște sfaturi, ca s-o liniștesc, pentru că e singura mea companie și n-aș vrea s-o dau. Vă mulțumesc, N. Datcu”.v v vDacă nu are probleme de sănătate, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu crede că principalul motiv al schimbării comportamentului pisicii este chiar schimbarea mediului de viață. Totul, din cauză că, în general, pisicile se acomodează mai greu schimbărilor de acest fel, le place să trăiască în același loc. Ce-i de făcut. Presupunând că mutarea într-o casă nouă este cauza stresului, veterinarul vă recomandă câteva trucuri, cu ajutorul cărora pisica să se mai calmeze. Așadar, completați-i setul de jucării, pentru a o ține cât mai mult ocupată. Apoi, îi puteți amenaja un culcuș în apropierea ferestrei, pentru a vedea ce se mai întâmplă pe-afară, căci acest lucru îi va alunga plictiseala și îi va muta atenția asupra altor lucruri. Procedând astfel un timp, va fi imposibil ca, în cele din urmă, să nu accepte noul spațiu în mod pașnic.