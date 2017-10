Semnale

„De judecată-mi arde mie?“

Cu toate că a semnat un precontract de vânzare-cumpărare, a plătit și un avans, proprietarul amână să-i elibereze locuința, invocând motive dintre cele mai „neserioase”.După instalarea crizei și căderea pieței imobiliare, Daniel Lepădatu (46 ani) și-a propus să cumpere o casă, dar nu a făcut niciun efort să găsească el una potrivită, preferând să lase toată... grija pe umerii agentului imobiliar: „Agenții cunosc bine piața, imediat am fost pus în legătură cu cineva care dorea să vândă, dar numai după ce-și termina o altă casă aflată în construcție. Ca să nu ratez ocazia, am semnat precontract de vânzare-cumpărare, am achitat o arvună de 20.000 de lei, m-am mutat în două camere din imobil și am început renovările, ca apoi, în trei luni, proprietarul să elibereze și celelalte încăperi. Când lucram eu mai cu spor, proprietarul mi-a spus că nu știu ce neînțelegeri are cu constructorii de la casa lui nouă și că s-ar putea să nu mai vândă. După aia mi-a zis că vinde și să pregătesc diferența de bani. N-a trecut o săptămână și mi-a spus că a găsit alt client care-i dă mai mulți bani. După aia, a venit din nou, și-a cerut scuze și mi-a spus că-i pare rău cum s-a purtat, dar să-i mai las un mic răgaz până la semnarea actelor. Este un mare mincinos. Trebuia să semnăm contractul de vânzare-cumpărare de acum două luni. Agentul mi-a spus să stau liniștit, că dacă nu mai vinde îl dăm în judecată. De judecată-mi arde mie? Ce e de făcut în cazul ăsta, îl obligă legea să-mi vândă sau nu? Auzi, să umblu prin tribunale, hai că-mi place! Poate că el a luat arvună și de la altul, mă judec cu toți?”.v v vLa semnarea precontractului de vânzare-cumpărare, este clar că promitentul-vânzător s-a obligat să vândă casa beneficiarului-cumpărător. Dacă el nu își respectă această obligație și, de exemplu, vinde casa unei alte per-soane, beneficiarul-cumpărător nu poate cere decât daune-interese – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Dacă, însă, bunul respectiv se mai găsește în patri-moniul vânzătorului și nu există alte impedimente legale, puteți cere instanței de judecată, alternativ, următoarele: l acordarea de daune interese l obligația promi-tentului-vânzător, sub sancțiunea daunelor cominatorii, la încheierea contractului l pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare.De obicei, în marea majoritate a precontractelor de vânzare-cumpărare este inclusă o clauză conform căreia, dacă vânzătorul-promitent nu-și respectă obligația asumată de a vinde la termenul stabilit, restituie cumpărătorului-promitent cel puțin avansul dat, dacă nu chiar dublul sau triplul sumei, în funcție de cum s-a convenit la semnarea precontractului.