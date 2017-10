De ce unii scrâşnesc din dinţi?

Pentru sănătatea dv.

De ce unii scrâșnesc din dinți?

Ştire online publicată Marţi, 01 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Am un băiețel care, înainte de a merge la grădiniță, era OK. Acum a căpătat un tic, scâșnește din dinți. La început am crezut că e o întâmplare, dar nu-i așa. Problema e că au început să râdă unii colegi de el și refuză grădinița. Pot afla din ce cauză apare ticul ăsta? Vă mulțumesc” (Dora Amariei).v v vDespre scrâșnirea dinților, dr. Ion Ieremia ne-a spus că este un obicei care constă în lovirea sau frecarea dinților între ei, atât în timpul zilei, cât și al nopții. Extrem de întâlnit la copiii între trei-șase ani și 10-12 ani, dispare când erup dinții permanenți. Dacă, în general, poate trece neobservat, sunt destule situații în care devine alarmant.Stimată doamnă Amariei, specialistul ne-a explicat că acest tic, cum îi spuneți dumneavoastră, sau bruxism, cum se numește el în medicină, nu are cauze bine definite, acestea variind de la caz la caz. S-a dovedit însă o legătură de cauzalitate cu mai mulți factori: l stresul emoțional pozitiv sau negativ, asociat cu problemele din familie sau de la școală l lipsa odihnei l dinții nu sunt aliniați corect, sunt în erupție l o obturație recentă sau o lucrare protetică recentă care e mai înaltă l schimbarea dinților de lapte cu dinții permanenți, mărimea și numărul dinților prezenți la un moment dat în cavitatea bucală ar fi cele mai frecvente cauze ale bruxismului la copii. Ar trebui să duceți copilul la stomatolog, pentru stoparea acestui obicei. Bine ar fi și să analizați cauzele care provoacă bruxismul, pentru a le înlătura, dacă ele există în cazul copilului dumneavoastră.