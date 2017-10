Medicul de gardă

De ce unii copii nu iau în greutate

„Am o fetiță mâncăcioasă, nici pretențioasă nu este, dar nu se îngrașă deloc față de fetițele de vârsta ei. Am verificat cântarul și nu exagerez cu nimic. Plus că nu mi se plânge că o doare ceva… E cazul să-mi fac probleme? Nu-mi doresc un copil obez, dar nici așa schiloadă parcă nu e bine! Ruxandra”.După cum ne-a explicat dr. Kati Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, dacă se întâmplă ca un copil, deși părinții susțin că îl hrănesc în mod corect, nici nu se îngrașă, dar nici nu slăbește, s-ar putea vorbi despre o creștere în ritm mai lent a acestuia.Pe de altă parte, dacă un copil mic nu ia în greutate, dar pierde din kilograme, în timp, această situație nu trebuie, sub nicio formă, trecută cu vederea. Dimpotrivă, este cazul să se ia urgent legătura cu un medic pediatru.Factori favorizanțiNeluarea în greutate sau stagnarea ponderală, cum se numește în termeni medicali, poate fi influențată de mai multe cauze. Paradoxal, cele de natură socială primează. Alți factori favorizanți ai neluării în greutate pot ține de anumite boli de natură metabolică, de afecțiuni ale sistemului gastrointestinal, infecții, stres cauzat de certuri sau alte probleme din familie, atmosferă încordată. Așa stând lucrurile, un copil cu probleme de greutate, chiar dacă se hrănește bine, trebuie să fie consultat de un specialist, singurul în măsură să constate dacă greutatea copilului este sau nu în limitele normale de creștere în funcție de vârstă, sex etc.