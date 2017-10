„De ce unele firme dau spor de vechime, iar altele, nu?“

Dreptul la sporul de vechime nu este un drept consacrat de lege. De aceea, angajatorul are obligația să-l acorde numai dacă a fost stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin contractul individual de muncă.Obișnuiți, ani de zile, ca la salariul de bază să li se adauge și tradiționalul spor de vechime, mai mulți cititori nu înțeleg de ce, în ultimii ani:„Acest spor se dă pe ochi frumoși, adică unii îl primesc, iar alții, nu. Legea nu e una pentru toți angajații? Și comuniștii îl dădeau, fără excepții! Nu regret timpurile alea, dar mi se pare normal ca măcar acest spor să se dea la toți angajații, și de la stat, și de la privat. Am auzit că s-a băgat la salariu, numai că eu n-am simțit asta. Cum mai e legal cu sporul sau bonusul ăsta? Alexandru Lucian”. „Am muncit ani de zile și am primit mereu spor de vechime. De doi ani, șeful ne-a tăiat sporul, spune că nu-l obligă legea să ni-l dea. E corect? I. Mihai”.v v vAm rugat-o pe Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, să ne spună cum stau lucrurile în privința sporului de vechime potrivit actualei legislații a muncii. Pentru lămurirea lucrurilor, ne-a explicat că vechimea în muncă reprezintă totalitatea perioadelor în care o persoană a muncit pe baza unui contract individual de muncă, sporul de vechime fiind acordat pentru întreaga perioadă în care a existat calitatea de salariat. Prin urmare, calculul sporului pentru vechime se face în funcție de anii de activitate ca și salariat, iar sporul pentru vechime în muncă se acordă pentru întreaga perioadă în care persoana are calitatea de salariat: „Și în situațiile când se acordă, cuantumul sporului de vechime diferă de la angajat la angajat, deși fiecare primește procentul fix stabilit de lege”.În plus, potrivit noului Cod al Muncii, sporurile au fost împărțite în două categorii distincte: legale sau convenționale, chiar dacă pentru munca prestată în baza unui contract individual de muncă, salariatul poate primi și spor de vechime.Ce înseamnă sporuri legale?Nimic altceva decât acele spo-ruri pe care angajatorul are obligația să le acorde în baza legii. În această categorie sunt incluse sporul pentru muncă suplimentară, sporul pentru munca în zilele de repaus săptămânal, sporul pentru munca în zilele de sărbătoare legală, sporul pentru munca de noapte etc.Sporurile convenționaleSunt acele sporuri pe care angajatorul are obligația să le acorde. Atenție, însă, această obligație îi revine numai dacă sporurile respective au fost negociate și introduse în contractul individual de muncă. Și, aici, este vorba atât de sporul pentru vechimea în muncă, sporul pentru stabilitate, cât și alte sporuri negociate la angajare.Sporul de vechime, facultativÎn concluzie, pentru clarificarea lucrurilor, specialista precizează că după intrarea în vigoare a noii legislații a muncii, sporul de vechime nu mai este obligatoriu prin lege. Așadar, din 2011, după intrarea în vigoare a noului Cod al Muncii, angajatorul este obligat să acorde spor de vechime numai dacă acesta a fost stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin con-tractul individual de muncă. Iar angajaților care au asemenea dileme, înainte de a se adresa instanței, li se recomandă să verifice atent cum stau lucrurile din acest punct de vedere la firma unde lucrează, fie consultând contractul individual de muncă, fie pe cel colectiv. De asemenea, se pot plânge Inspectoratului Teritorial de Muncă de faptul că le-ar fi încălcate anumite drepturi.Important! Referitor la confuziile între spor și bonus, specialista atrage atenția că diferența majoră dintre ele este că sporul se acordă indiferent de performanță, iar bonusul, numai în funcție de rezultatele muncii.