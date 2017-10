De ce trebuie să mâncăm pere, iarna

Joi, 04 Decembrie 2014

Știați că metoda cea mai naturală de stimulare a imunității constă în obiceiul de a mânca pere? Iarna și-a trimis mesagerii, așa că e momentul să ne îngrijim fiecare de propria imunitate. Potrivit site-ului care2.com, pulpa zemoasă a perelor, extrem de aromată și dulce, are și un efect revigorant asupra organismului. În plus, perele sunt recunoscute pentru efectul expectorant și capacitatea extraordinară de a curăța corpul de toxine.Inamicul răceliiAșadar, o singură pară pe zi are capacitatea de a preveni instalarea răcelii în organism, specifică sezonului rece. Superfruct recunoscut pentru proprietățile de regenerare a organismului, para conține compuși care acționează la descongestionarea și energizarea plămânilor, menținând un nivel constant de umiditate și izolând bacteriile. De asemenea, acest fruct este plin de nutrienți care ajută la prevenirea bolilor cronice.Previn bolile croniceÎn afara faptului că este o sursă excelentă de Vitamina C și Vitamina K, para conține nutrienți și minerale cu proprietăți revigorante, care previn apariția bolilor cronice, dar și a tusei și răcelii, frecvente în anotimpul rece.Ideal în detoxifiereȘi nu în ultimul rând, consumul constant de pere este recomandat în curele de detoxifiere a organismului, fibrele din pulpa dulce favorizând tranzitul intestinal. În plus, acestea contribuie la scăderea colesterolului și reduc apariția bolilor de inimă, a diverselor tipuri de cancer și a diabetului zaharat de tip 2.