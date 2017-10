De ce trebuie să mâncăm pâine zilnic

Ştire online publicată Miercuri, 26 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se știe că organismul nostru și în special creierul funcționează pe bază de glucoză, iar dr. Mihaela Bilic precizează că tocmai amidonul din pâine este un carbohidrat complex, format din nenumărate molecule de glucoză. Și creierul și mușchii consumă exclusiv glucoză, prin urmare, în alimentația noastră zilnică trebuie să existe produse care conțin glucide, cum ar fi pâinea, cerealele, mălaiul, pastele făinoase, orezul, cartofii, fasolea sau mazărea. Amidonul din aceste alimente furnizează organismului «combustibilul» de care are nevoie timp de 2 - 3 ore după masă, mai spune medicul nutriționist.Pâinea, ca aliment de bază. De asemenea, pâinea conține proteine, glucide complexe, vitamine din grupul B, fibre și minerale, precum fier, magneziu și calciu. Tocmai de aceea acest aliment de bază contribuie la echilibrul alimentar, ameliorează metabolismul glucidelor și lipidelor, favorizează buna funcționare a sistemului digestiv și oferă protecție împotriva cancerului. În plus, dr. Bilic recomandă pâinea și celor care vor să slăbească.Contrar părerilor generale, pâinea nu îngrașă, dimpotrivă, acest aliment ne poate ajută să pierdem kilogramele în plus deoarece contribuie la arderea lipidelor. Dr. Bilic susține că nu pâinea este motivul pentru care ne îngrășăm, ci modul în care o mâncăm și cantitatea în care o consumăm. Potrivit medicului, cu un aport mediu de 230 de cal/100 grame nu putem spune că pâinea îngrașă atât timp cât mezelurile conțin în medie 350 cal/100 grame, iar cașcavalul, 380 cal/100 grame. Astfel, o banală felie de pâine are 80 de calorii, ceea ce, raportat la o rație calorică obișnuită de 2.000 cal/zi, nu reprezintă un pericol. Lipidele ard în focul glucidelor - este un slogan celebru al nutriției care confirmă rolul esențial al glucidelor în alimentația noastră chiar și atunci când este vorba de diete, adică slăbim mai repede dacă regimul conține cantități moderate de pâine.Pâinea albă și pufoasă, periculoasă? Medicul nutriționist a desființat și mitul pâinii albe, despre care se credea că nu ar fi bună pentru sănătate. Totul, din cauză că pâinea albă conține mai mult calciu decât cea integrală și poate constitui o sursă importantă de calciu în condițiile unui consum redus de produse lactate. În schimb, pâinea integrală conține mai multe fibre, vitamine și minerale. „O mare capcană pentru consumatorii de pâine o reprezintă densitatea calorică. Astfel, cu cât este mai pufoasă și mai ușoară, felia de pâine va avea un aport caloric mai mic, chiar dacă volumetric pare multă. Cât despre diferența de fibre față de varianta integrală, o puteți compensa consumând câteva bucăți de legume”.Pâinea balonează? Pâinea proaspătă balonează întrucât fermenții activi din drojdia de bere își continuă acțiunea timp de 12 - 24 de ore, iar în stomac această fermentație naturală stimulează producția acidă, încetinește digestia amidonului și golirea gastrică. Dr. Bilic ne sfătuiește să mâncăm pâine veche de o zi dacă dorim să evităm acest inconvenient și să nu renunțăm niciodată la consumul de pâine dacă vrem să ne menținem sănătatea trupului și a minții. Nu de alta, dar glucidele sunt esențiale supraviețuirii și funcționării optime a organismului uman așa că, indiferent de vârstă, greutate sau regimul alimentar, oferiți-vă zilnic bucuria de a mânca o bucată de pâine. Fie că este albă, neagră, cu semințe, cu tărâțe, cu ierburi aromate, cu ulei, cu lapte, alegeți-o în funcție de preferințele voastre. Nimic nu poate fi mai gustos și sănătos, conchide nutriționistul.