De ce trebuie îndreptaţi dinţii strâmbi

Medicul de gardă

De ce trebuie îndreptați dinții strâmbi

Ce se întâmplă dacă dinții nu sunt drepți, sunt prea înghesuiți și ies din linia normală a arcadelor, iar persoana în cauză s-a împăcat cu gândul și nu ia nicio măsură pentru a rezolva inestetica situație? – este dilema cititoarei noastre, Stela M.: „Mi-e și rușine să spun, dar mi-e tare frică de stomatolog. Medicul de familie mă încurajează și îmi spune că dacă o să amân, o să am alte probleme. Ce rău pot să facă niște dinți strâmbi, cu goluri, dacă nu dor?”.v v vDupă cum ne-a explicat medicul stomatolog Loredana Stănică, anomaliile dentare de genul celor mai sus prezentate afectează în primul rând procesul de masticație, dar și modul în care persoana vorbește sau zâmbește, ceea ce provoacă și probleme de natură psihică și emoțională. De asemenea, din cauza spațiilor dintre dinți, și spălarea acestora devine mai anevoioasă. Or, după cum prea bine se știe, o igienă bucală incorectă duce automat la formarea cariilor.De precizat că această anomalie dentară se numește malocluzie, ceea ce înseamnă o deviație de la ocluzia normală a dinților, de obicei asociată cu dezvoltarea anormală a maxilarelor. În cazurile mai grave, malocluzia se poate rezolva numai pe cale chirurgicală. Stomatologul ne asigură că există soluții pentru remedierea anomaliilor dento-maxilare, care sunt destul de frecvente. Important este ca pacientul să conștientizeze că are o problemă, să lase frica la o parte și să încerce s-o rezolve, pentru a stopa agravarea lucrurilor.