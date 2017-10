„De ce tot clientul trebuie să fie ţap ispăşitor?“

„De ce tot clientul trebuie să fie țap ispășitor?“

Nemulțumirile din Poșta Română par a se ține lanț nu doar în rândul lucrătorilor poștali, ci și în cel al clienților, care se plâng de calitatea și desființarea unor vechi servicii.Despre protestele sindicaliștilor din Poșta Română, programul de restructurare drastică a companiei, despre infrastructura slabă, lipsa de personal, lista lungă de operațiuni pe care trebuie să le facă oficianții, plus cozile infernale la care se văd obligați clienții să stea a curs multă cerneală și în ziarul nostru. Astăzi, abonații constănțeni doresc să atragă atenția asupra unei „decizii incorecte și lipsite de fair play a celor de la București,” care a început să-și producă efectele la începutul acestei luni. Este vorba despre sistarea distribuirii abonamentelor la presa locală și centrală în ziua de sâmbătă. Atâta vreme cât specificul activității din acest domeniu a presupus, dintotdeauna, prestarea unor servicii publice și sâmbăta, oamenii nu înțeleg de ce: „Dintr-o dată, activitatea poștei este strangulată în defavoarea clienților. În anul 2014, ne-am fi așteptat să ne bucurăm de servicii ca în Uniunea Europeană, nu să se taie și cele existente. Nu e suficient că ne uită Dumnezeu la cozile de la ghișee când e să ridicăm colete, pensii ori pentru alte plăți, mai trebuie să citim presa de sâmbătă, lunea? De ce tot clientul trebuie să fie țap ispășitor? Se luptă cineva de la Constanța pentru noi, sau ce spune Bucureștiul, e bătut în cuie și nu se comentează?” (Magda Foreanu).„Mergem înainte sau ca racul?“„Mă tot întreb unde o să ajungă societatea noastră când vorbim de calitatea serviciilor publice? De ce în comunism, corespondența și abonamentele la presă veneau la cutie și în zi de sâmbătă? Mereu am considerat poștașul – poate prin uniforma sa, ca pe ceva militar. CFR-ul, Poșta erau instituții cu o disciplină asemenea armatei. Poate că și din cauza asta, ca abonat care-și plătește serviciile, mi se pare inadmisibil să citesc un ziar care apare sâmbăta tocmai în ziua de luni. Am speranța că după ce se vor citi aceste rânduri vor găsi o soluție corectă pentru abonați! Mergem înainte sau ca racul?” – ni s-a plâns Maria Niculescu. Cititoarea noastră se întreabă dacă nu cumva acest serviciu nu poate fi externalizat unei „poște” private, pentru a veni în sprijinul celor care nu au posibilitatea să citească ziarele pe internet.„Nu înțeleg de ce, deodată, se întrerupe un fir normal de distribuire a ziarului zi de zi și nu se păstrează ce a fost bun ani de-a rândul. Se pare că totul trebuie să fie privat, ca să meargă bine treaba!” – se întreabă Florina Gheorghe și Elisabeta N.Dispoziție de la… Centru!După cum ne-a explicat Ion Mișcoci - șeful Oficiului Județean de Poștă Constanța, urmare măsurilor de organizare a activității de distribuire prin factorii poștali, în mediul urban, în zilele de sâmbătă, aprobate de către conducerea CN Poșta Română SA, prin adresa nr. 108/2400/2014 și în baza con-tractului prin care se derulează colaborarea privind contractarea și distribuirea de abonamente presă, începând cu data de 01.05.2014, a fost sistată activitatea de distribuire prin factorii poștali a publicațiilor în zilele de sâmbătă, urmând ca acestea să fie livrate abonaților în zilele de luni: „Cunoscând nevoia dumneavoastră de a vă informa, Oficiul Județean de Poștă Constanța vă mulțumește că apelați la serviciile noastre și vă asigură că scopul nostru este acela de a oferi servicii performante în orice moment. În speranța unei bune colaborări în continuare, vă mulțumim pentru înțelegere”.Practic, măsura a fost luată după ce s-a făcut analiza cheltuielilor pentru acest serviciu și s-a ajuns la concluzia că sunt destul de mari în contextul situației actuale din Poșta Română. Însă, șeful OJP Constanța a ținut să-i asigure pe constănțeni că se vor face noi demersuri la nivelul companiei, în speranța rezolvării favorabile a acestei probleme. „În măsura în care am noutăți, o să le fac publice!”.