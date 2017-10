„De ce ţi-ai lipit blocul de gardul meu, vecine?”

Constanța reală

„De ce ți-ai lipit blocul de gardul meu, vecine?”

Supărat că vecinul său nu a respectat proiectul construcției în lucru privind distanța față de locuința sa, a sesizat instituțiile abilitate. Acestea i-au dat dreptate și i-au cerut reclamatului să stopeze lucrarea și să intre în legalitate, însă proprietarul și-a văzut în continuare de treabă, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.Prin acest semnal, familia Cocârceanu, domiciliată în strada Făgetului nr. 11, Constanța, dorește să atragă atenția asupra unei vechi și grele metehne la români: disprețul față de lege! Dispreț la care se pretează atât oameni obișnuiți, cât și cei obligați să aplice legea! Și în acest moment, când construcția - o locuință cu parter și două etaje din strada Făgetului 11 A este aproape gata, bărbatului nu-i vine să creadă că vecinul „s-a lipit” de gardul lui: „Când am făcut eu casa, m-au verificat la centimetru! Vecinul meu, Ștefan Pencea, a respectat înălțimea, dar nu și talpa de jos. S-a lipit de gardul meu, geamurile sunt normale și spre mine, și nu din nevada, cum trebuia. În proiect se arată o distanță de 1,07 m de la gardul meu la perete și au rămas 35 cm. O fi periculos și pentru fundație! Vecinul spune că pot să mă duc să reclam unde vreau eu! E ditamai blocul cu două etaje! Copiii mei vor rămâne toată viața cu disconfortul creat de el. Noi stăm în curte vara la masă și se aude cum ei trag apa în baie. Sunt locuințe colective, vrea să le vândă!”.Au sesizat Disciplina în ConstrucțiiSoții Cocârceanu ne-au povestit că prin adresa nr. 5493 din 27. 07.2012 au solicitat Inspectoratului pentru Disciplina în Construcții Constanța să verifice autorizația în privința respectării limitei de proprietate a imobilului în discuție. La 22.08.2012, urmare verificărilor efectuate de reprezentanții Direcției Regionale în Construcții Sud-Est, li s-a răspuns că la adresa indicată s-au executat lucrări de construcții cu nerespectarea autorizației de construire, încălcându-se prevederile Legii nr. 50 din 1991. Iar prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit a fost aplicată sancțiunea contravențională prevăzută de lege și s-a dispus intrarea în legalitate a lucrărilor executate cu nerespectarea autorizației de construire. Cu mențiunea că urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse revine, conform prevederilor legale, administrației publice locale, primăria Municipiului Constanța.A alertat și Primăria!Întrucât vecinul său nu dădea semne că are de gând să intre în legalitate, la 31.08.2012, Anton Cocârceanu a sesizat și Primăria Constanța. Cu adresa nr. 106282 din 25.09.2012, primăria îi răspunde următoarele: „Vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate la adresa din str. Făgetului 11 A, am constatat că persoana fizică Pencea Ștefan, în calitate de investitor, nu s-a conformat măsurilor dispuse în procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 0001396 din 02.08.2012, întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții - Direcția Sud Est, pentru nerespectarea proiectului autorizat conform prevederilor Legii 50. Persoanele sancționate contravențional au oprit lucrările, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul verbal de constatare a contravenției. Organul care a aplicat sancțiunea va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz, încadrarea lucrării în prevederile autorizației sau desființarea construcției realizate ilegal”.Soții Cocârceanu susțin însă că vecinul lor nu a oprit lucrările („Probabil nu s-a lucrat în ziua primirii adresei!”). În aceste condiții, cu adresa nr. 20917 din 26.11. 2012 au sesizat și Inspectoratul General în Construcții București. Răspunsul l-au primit cu adresa nr. 3875 din 8.02.2013, din care cităm: „Aspectele sesizate de dv. au fost verificate de Direcția Regională Sud-Est pe 12.12.2012, constatându-se că pentru lucrările respective, investitorul nu a intrat în legalitate. Pentru neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în actul de control precedent, în conformitate cu art. 32 din legea nr. 51, a sesizat Judecătoria Constanța pentru a decide în privința desființării lucrărilor executate cu nerespectarea prevederilor autorizației de construire.„S-a greșit puțin!”Contactat, proprietarul imobilului, Ștefan Pencea, ne-a spus că nu înțelege care e problema vecinilor, din moment ce el a respectat autorizația. Apoi, a recunoscut că… „Am greșit cu 20 cm, s-a greșit puțin, dar s-a dat dispoziție de șantier… Sunt pe terenul meu, nu am niciun geam… În plus, nu mi-a spus nimeni să întrerup lucrarea. Credeți că făceam de capul meu, să cheltui atâția bani? Mă scuzați, eu am niște treabă, nu pot să mai vorbesc!”.Tot ce își dorește familia Cocârceanu este să se aplice legea în acest caz: „O să luptăm pentru acest principiu! Cât timp legile țării vor exista numai pe hârtie, vom trăi în haos și scandaluri permanente! Mereu vor fi oameni cu tupeu, care să intre în curtea vecinului cu casa lor, dacă le va merge!”.