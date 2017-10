De ce sunt unii oameni prea friguroşi

Medicul de gardă

De ce sunt unii oameni prea friguroși

„Fiica mea are 21 de ani și este alergică la frig. Iar problemele astea le are în orice anotimp dacă dă de rece, dar iarna e ceva de speriat, cu mâncărimi, i se înroșește pielea. Se ferește de frig, dar niciodată nu ne-am gândit că există tratament pentru așa ceva. Citesc Cuget Liber și m-am gândit că pot afla dacă alergia asta are vreun leac sau trebuie s-o ducă așa toată viața? Cu mulțumiri, A. Cernea”.Alergia la frig - o sensibilitate exagerată la stimulii reci, este o afecțiune ce poate apărea la orice persoană, în orice anotimp al anului, dar în special în anotimpul rece, când apar și reacții alergice spontane destul de severe, este confundată, de multe ori, cu o boală de piele, ne-a explicat dr. Omer Zișan, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed. Din acest motiv, este bine ca persoana în cauză să ceară părerea unui medic, pentru că numai așa poate fi depistată cauza și natura afecțiunii. Referitor la vindecare, este adevărat că se poate produce de la sine, dar sunt situații când alergia își face mendrele de la cinci până la zece ani din momentul declanșării.TratamentDin fericire, acest tip de alergie poate fi tratat cu antihistaminice sau cu alte medicamente, în funcție de cum decide medicul. Există și un test pentru confirmarea acestei alergii: un cub de gheață pus pe antebraț și lăsat așa câteva minute. Dacă după înlăturarea cubului de gheață, pielea se înroșește, doare și prezintă mân-cărimi, se poate vorbi despre aceas-tă sensibilitate mare la frig.