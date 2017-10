Psihologul te ajută

De ce sunt unii oameni atât de isterici

Isteria este o afecțiune psihiatrică serioasă, care poate transforma unele tensiuni psihice în manifestări corporale zgomotoase, finalizate, de multe ori, cu leșin sau paralizii. Față de bărbați, femeile sunt mai predispuse la această tulburare.Dacă, la un moment dat, facem o criză de nervi, nu înseam-nă, automat, că suntem isterici. Dar care este diferența între isterie și nervozitate? Este între-barea la care o tânără cititoare, a cărei mamă, în vârstă de 51 de ani, și-ar dori câteva lămuriri: „De câțiva ani, mama face aproape zilnic crize de nervi, plânge, țipă, înjură, aruncă lucruri prin casă, iar trântitul ușii e ceva normal la ea. Altfel, mun-cește, nu pare dusă cu capul, e prea nervoasă. În loc s-o ajute, tata a pus divorț, n-a mai suportat-o. Vreau s-o duc la doctor, doar pe mine mă are, dar când mă aude, face și mai urât. Când e în starea asta, dacă nu dispar din fața ei, i se face rău. Pot s-o ajut altfel, s-o scot din stările astea? Are nemulțumiri personale, dar cine nu are în ziua de azi?”.Diferența dintre isterie și nervozitatePotrivit psihologului Alina Pandrea, este normal să ne enervăm, la un moment dat. Se poate vorbi despre isterie abia când batem cu pumnul în masă, devenim agitați când nu știm de ce facem acest lucru și nici nu ne putem controla. Interesant este că tulburarea conversivă, cum se mai numește isteria în termeni de specialitate, poate fi diagnosticată numai de un psihiatru sau neorolog, un medic de altă specialitate riscând să pună simptomele isteriei pe seama unui microb aflat în organism sau a unei dereglări meta-bolice.Boală zgomotoasăIsteria este o boală foarte zgomotoasă, care-i impresionează pe apropiați prin manifestările vulcanice, disperă familia și, mai ales, partenerul de cuplu, iar pacientul nu contenește să se victimizeze. Fiind manifestări atipice, și vindecarea este mai dificilă. S-a constatat că tulbu-rările de acest fel au întotdeauna în spate frustrări, traume, care obligă pacientul să se descarce sub această formă și să-și piardă controlul.În plus, crizele de nervi sunt însoțite și de o modificare a nive-lului de conștiență, putând afecta auzul, văzul, vorbitul și funcția motorie, ajungându-se la paralizii, leșinuri. Iar când mediul social începe să-l respingă pe isteric, acesta se va simți marginalizat, și mai frustrat, va deveni dependent de cei din jur, întrucât isteria îi afectează capacitatea de a relaționa.Isteria nu are vârstăDin păcate, crize puternice de isterie pot să apară și la vârste extrem de înaintate, de peste 85 de ani, dar și la copii, pentru că ei nu-și găsesc alt mod de a-și exprima repede frustrările, a completat psihologul.Femeile, mai istericeÎn ceea ce privește frecvența tulburărilor isterice, există o mare diferență între sexe, femeile fiind de două, până la cinci ori mai tributare acestei tulburări, față de bărbați.TratamentAtâta timp cât cauza, adică frustrarea, nu dispare, este greu să dispară de la sine și crizele. Din acest motiv, pacientul va trebui să ia medicamente, care să-i calmeze frustrările, anxietatea și manifestările isterice. Mult mai eficiente sunt însă metodele psihoterapeutice și, uneori, psihoterapiile de grup dau rezultate mai bune decât tratamentele medi-camentoase, cu condiția ca diagnosticul să arate clar că este vorba despre isterie.