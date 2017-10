De ce sunt agitaţi bebeluşii

Medicul de gardă

De ce sunt agitați bebelușii

Cu toate că-și îngrijește bebelușul ca pe ochii din cap, mama unui copil de trei luni susține că micuțul este foarte agitat, și chiar dacă nu plânge, se foiește tot timpul, scâncește, chiar și când îl alăptează: „Folosesc pamperși, îi fac baie zilnic și normal ar fi să nu aibă stările astea. Unde greșesc? Mă poate ajuta medicul să aflu prin această rubrică? Vă mulțumesc mult!”.v v vÎn situații de genul celor relatate de cititoarea noastră, potrivit dr. Ecaterina Marga, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, motivul pentru care un copil se foiește, scâncește sau chiar plânge ar putea fi, de exemplu, o jenă resimțită în zona fundulețului. Dacă bebelușul are fesele roșii, iar pielea are crăpături fine, abia perceptibile, fie și pe mici porțiuni, tot despre iritație este vorba.Cu toate că mama susține că nu are ce să-și reproșeze în privința igienei copilului, în ecuație ar putea intra și compoziția scutecelor de unică folosință. Totul, din cauză că deși celuloza în sine nu este iritantă, în schimb, loțiunile cu care sunt impregnate scutecele (conțin alcool sau parfum), ar putea fi cele care agresează epiderma extrem de sensibilă și de fină la această vârstă. Așadar, eticheta scutecelor trebuie consultată cu maximă atenție, iar dacă iritația este severă, cu toate că este destul de greu, pot fi folosite, măcar o perioadă, scutece din bumbac.Alte cauze. Tot iritare poate provoca un contact prelungit cu sarea din sudoare sau cu urina. Astfel, scutecele prea strânse afectează aerisirea pielii și accentuează procesul de transpirație, de fapt, principala cauză a iritațiilor fesiere. Mai rău este că dacă pielea nu poate să respire, bacteriile se dezvoltă, apoi transformă urina în amoniac, care irită pielea bebelușului. Din acest motiv, se recomandă schimbarea scutecelor cât mai des cu putință, chiar dacă e nevoie de cheltuieli serioase. În plus, mamele trebuie să aibă în vedere ca scutecul să fie schimbat înainte de masă, căci, fiind curat, copilul își va lua masa liniștit.